Wie schwer darf's sein?

Teaser Die meisten Spiele bieten eine Bandbreite an Schwierigkeitsgraden an, welche Voreinstellung ist für euch die erste Wahl?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Update mit dem Ergebnis:

Die Höher-Schneller-Schwerer-Fraktion ist bei den Umfrageteilnehmern in der Minderheit: Nur zehn Prozent gaben an, regelmäßig auf höheren Schwierigkeitsgraden unterwegs zu sein. 22 Prozent machen es sich sogar gerne noch leichter, wenn es geht. Mehr als zwei Drittel der Befragten wählen jedoch in aller Regel den Standard-Schwierigkeitsgrad.

Standard - So haben es sich die Entwickler gedacht 68% Einfach - Schön easy und entspannt 22% Schwer oder höher - Ich werde gern gefordert 10%

Ursprünglicher Text:

Die allermeisten Titel bieten eine Bandbreite an Schwierigkeitsgraden an. Heutzutage gibt es schon regelmäßig noch eine unter "Einfach" angesiedelte Story-Stufe für all jene, die sich für das Drumherum begeistern, aber nicht an der Mechanik scheitern wollen.

Andersherum gibt es natürlich auch die knackigeren Schwierigkeitsoptionen für jene, die eine größere Herausforderung suchen – mithin fühlt sich dann aber mancher Kampf nicht schwieriger, sondern nur langwieriger an, wenn nicht kompetent an den Variablen gedreht wird. Es gibt aber auch andere Gründe, den höheren Schwierigkeitsgrad zu versuchen, zum Beispiel wenn für einen Fan von Horror-Spielen die Atmosphäre leidet, wenn es zu leicht wird. Wie sieht es bei euch aus, welchen Schwierigkeitsgrad bevorzugt ihr in der Regel beim Spielen?

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.