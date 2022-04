Trigon - Space Story: Sci-Fi-Roguelike-Titel final erschienen

PC Switch Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nach circa eineinhalb Jahren im Early-Access hat das Entwicklerstudio Sernur.tech am gestrigen Donnerstag seinen Science-Fiction-Roguelike-Titel Trigon - Space Story auf Valves Vertriebsplattform Steam final veröffentlicht.

In der Story-Kampagne von Trigon - Space Story übernehmt ihr, entsprechend dem spielerischen Vorbild FTL - Faster than Light (zum GG-Test), das Kommando über ein interstellares Raumschiff und durchstreift das prozedural generierte Universum. Dort stoßt ihr auf eurer Reise durch die einzelnen Sektoren auf fremdartige Anomalien, erkundet verlassene Welten und erbeutet dabei wichtige Ressourcen. Dockt ihr an Weltraumstationen an, könnt ihr Handel treiben oder lukrative Quests der vier verschiedenen Völker annehmen.

Feindliche Begegnungen im All mit Piratenbanden und anderen Gegnern resultieren in taktischen Schiff vs. Schiff-Kämpfen, die ihr in Echtzeit aus einer Draufsicht-Perspektive austragen werdet. Mehr als 100 Waffen stehen euch zur Verteidigung dafür nach und nach zur Verfügung, darunter Laser, Plasmakanonen, Bomben oder auch Kampfdrohnen. Die Kämpfe können jederzeit pausiert werden, um eure Taktik während des Gefechts auf dem Bildschirm anzupassen und die einzelnen Mitglieder eurer Mannschaft gezielt einzusetzen. Mit den Upgrades eurer Schiffs-Systeme sowie dem Ausbau der Crew-Fähigkeiten steigen die Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss eures Abenteuers, das ihr bei einem Fehlschlag ansonsten erneut angehen müsst.

Wie das Ganze nun in bewegten Bildern ausschaut und welche optische Gestaltung die Entwickler für ihren Science-Fiction-Titel gewählt haben, könnt ihr dem veröffentlichten Launch-Trailer entnehmen, den wir für euch unter diesen Newszeilen zum Abruf eingebunden haben.

Trigon - Space Story ist seit dem 28.April auf Steam für PC, MacOS und Linux zum Preis von 19,99 Euro erhältlich, eine Portierung für die Nintendo Switch-Konsole ist geplant.