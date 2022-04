PM: Games with Gold: Diese Spiele gibt es im Mai gratis (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im Mai 2022 warten im Rahmen der Games with Gold wieder tolle kostenlose Spiele auf Dich: Dabei stehen Dir zwei Titel speziell für Xbox Series X|S und Xbox One sowie zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung, die Du dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox Series X|S und Xbox One spielen kannst.

Yoku’s Island Express

Du hilfst dem winzigen Protagonisten Yoku dabei, das Postamt der Insel Mokumana wiederaufzubauen und einen alten Gott zu erwecken. Indem Du Yoku quer über die umwerfende, handgezeichnete Insel schießt und flipperst, lieferst Du immer mehr Pakete in alle Winkel des tropischen Paradieses aus.

Yoku’s Island Express ist vom 1. bis zum 31. Mai auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

The Inner World: The Last Wind Monk

Du rätselst Dich durch eine skurrile Welt voller Geheimnisse und rettest die Dynastie der Flötennasen! Bereits seit Jahrtausenden versorgen sie das märchenhafte Reich Asposien durch ihr Windlied mit Licht und Luft zum Atmen. Doch als andere von ihrer Existenz erfahren, werden die Flötennasen zu Gejagten. Du schlüpfst in die Rolle von Robert, dem letzten Thronfolger der Flötennasen und musst Deine Dynastie retten. Hals über Kopf stürzt er sich mit seiner flugunfähigen Taube Hack und seiner großen Liebe Laura in ein aberwitziges Abenteuer, das sein Schicksal bestimmen wird.

The Inner World: The Last Wind Monk ist vom 16. Mai bis zum 15. Juni auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Hydro Thunder Hurricane

Hydro Thunder Hurricane ist ein Arcade-Rennspiel, in dem sich pfeilschnelle Boote waghalsige Rennen auf den exotischsten Gewässern der Welt liefern. Im Zuge Deiner Rennboot-Karriere schaltest Du abwechslungsreiche Strecken frei: Fahre zur Monsterinsel, in das Bermudadreieck, in die Area 51 und an andere atemberaubende Orte. Nur wenn Du eines der 20 Rennboote bestmöglich modifizierst und alle Power-Ups freischaltest, wirst Du diese rasante Wasserschlacht gewinnen.

Hydro Thunder Hurricane ist vom 1. Mai bis zum 15. Mai auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Viva Piñata Party Animals

Die Piñatas wissen wie man eine Fiesta feiert und Ihr seid alle eingeladen! In aberwitzigen Partyspielen lieferst Du Dir mit bis zu vier Freund*innen lustige Duelle, Matches und Rennen. Wer wird mit seiner niedlichen Piñata die meisten Süßigkeiten einheimsen und zum absoluten Partyliebling aufsteigen?

Viva Piñata Party Animals ist vom 16. Mai bis zum 31. Mai auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

