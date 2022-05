Games with Gold: Im Februar u.a. mit Yoku's Island Express

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mittlerweile ist der Mai 2022 angebrochen und Microsoft hat zur Feier des neuen Monats einmal mehr bekannt gegeben, welche Spiele im Angebot von Games with Gold landen werden. Wie jeden Monat gibt es zwei frische Titel für Xbox Series X/S und Xbox One. Dazu gesellen sich zwei weitere Spiele für Xbox 360, die ihr dank Abwärtskompatibilität auch auf eurer Series X/S oder One daddeln könnt.

Die Auswahl lautet wie folgt:

Yoku's Island Express : Vom 1. bis 31. Mai auf Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar.

: Vom 1. bis 31. Mai auf Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar. The Inner World - Der letzte Windmönch : Vom 16. Mai bis 15. Juni auf Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar.

: Vom 16. Mai bis 15. Juni auf Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar. Hydro Thunder - Hurricane : Vom 1. bis 15. Mai auf Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

: Vom 1. bis 15. Mai auf Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar. Viva Piñata - Party Animals: Vom 16. Februar bis zum 31. Mai auf Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Einen Blick auf alle Spiele könnt ihr im nachfolgenden Trailer werfen.