PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 2. bis zum 6. Mai (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

PictoQuest

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In PictoQuest löst Du knifflige Logik-Puzzles, um Schritt für Schritt in der mitreißenden RPG-Handlung voranzuschreiten. Nur wenn Du die zwei Held*innen zielsicher navigierst, erlangst Du die wertvollen Gemälde von Pictoria zurück. Doch Vorsicht: Der hinterhältige Zauberer Moonface wartet nur darauf, Deine Heldenreise zu sabotieren …

Evasion From Hell

Xbox One X Enhanced – Nach Deinem Tod bist Du in die Hölle hinabgestiegen – doch Du gibst Dich mit diesem Schicksal nicht zufrieden! In Evasion From Hell beginnst Du Deine Flucht im untersten Höllenkreis und kämpfst Dich zurück in die Welt der Lebenden. Auf Deiner Reise durchquerst Du neun Höllenkreise, von denen jeder eine anspruchsvolle Plattforming-Challenge darstellt. Wirst Du die unwegsamen Pfade erfolgreich überwinden und genug Seelenkristalle finden, um das Portal zum nächsten Höllenkreis zu öffnen?

Loot River

Game Pass – Loot River ist ein packender Dungeon-Crawler mit Roguelike-Elementen und prozedural generierten Labyrinthen. Wenn Du die richtigen Blöcke verschiebst, weichst Du den Monstern aus und sicherst Dir stattdessen den Schatz. Für alle wagemutigen Dungeon-Abenteurer*innen ist Loot River bereits pünktlich zum Release im Game Pass verfügbar.

Slap the Rocks

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Slap the Rocks ist ein kniffliger Retro-Puzzler mit Fantasy-Setting. Strenge Deine grauen Zellen an und schiebe als mittelalterlicher Schatzjäger Steine an die richtigen Stellen. Jedes der 30 trickreichen Level besteht aus Büschen und Baumstümpfen, sowie weißen Steinen, die aus dem Weg geräumt werden müssen. Hast Du die richtige Strategie, um Dir den Weg zum wertvollen Schatz freizuräumen?

Wildcat Gun Machine

Wildcat Gun Machine ist ein schießwütiger Dungeon-Crawler. Du nutzt verschiedene Waffen, riesige Roboter und niedliche Kätzchen, um Horden gefährlicher Monster auszuschalten. Nur wenn Du in den labyrinthartigen Dungeons die Ruhe bewahrst, wirst Du die alten Roboter aus den Fängen der dämonischen Götter befreien können.

X-Force Genesis

X-Force Genesis ist eine Liebeserklärung an die klassischen Space-Shooter der 80er und 90er Jahre. Genieße die atmosphärische Grafik, navigiere Deinen Flieger durch die rasanten Level und besiege gigantische Gegner. Die Sicherheit des Planeten Genesis liegt in Deinen Händen.

Best Month Ever!

Was braucht es, um eine gute Mutter zu sein? Gemeinsam mit Louise und ihrem Sohn Mitch begibst Du Dich auf einen emotionalen Roadtrip durch die 1960er der USA. Jede getroffene Entscheidung kann das Leben im Bruchteil einer Sekunde für immer verändern und hat Einfluss auf die Entwicklung von Mitch.

Citizen Sleeper

Optimiert für Xbox Series X|S / Game Pass / Smart Delivery – Pünktlich zum Release im Game Pass betrittst Du die interstellare Raumstation Erlin’s Eye. Tausende versuchen hier am Rande der Gesellschaft zu überleben. Du bist ein Sleeper, ein digitalisiertes menschliches Bewusstsein in einem künstlichen Körper, das auf der Flucht vor dem Konzern ist, der Besitzansprüche auf Dich erhebt. Du musst Dich auf der Raumstation schnell zurechtfinden. Indem Du Freundschaften knüpfst und Jobs annimmst, kannst Du bis zum nächsten Zyklus überleben.

Rifftrax: The Game

RiffTrax: The Game ist ein Multiplayer-Partyspiel. Du uns Deine Freunde wetteifern darum, wer sich am besten über die schlechtesten Filme aller Zeiten lustig machen kann. Wer wird der nächste RiffTrax-Champion?

Trek to Yomi

Optimiert für Xbox Series X|S / Game Pass / Smart Delivery – Der junge Schwertkämpfer Hiroki hat seinem sterbenden Meister geschworen, seine Stadt und die Menschen, die er liebt, vor allen Gefahren zu beschützen. Heimgesucht vom tragischen Schicksal muss sich der einsame Samurai auf eine Reise jenseits von Leben und Tod begeben – und das pünktlich zum Release im Game Pass!

Elemental War 2

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In Elemental War 2 betrittst Du eine gefährliche Welt: Aus einem fehlerhaft beschworenen Portal strömen Monsterhorden aus den Abgründen der Hölle. Wirst Du es rechtzeitig schaffen, eine Verteidigungslinie aus Abwehrtürmen gegen die Mächte des Bösen aufzubauen?

Source of Madness

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Source of Madness ist ein düsteres Action-Roguelite, das in einer Welt spielt, die inspiriert von Lovecrafts Werken viele düstere Geheimnisse birgt. Du schlüpfst in die Rolle eines jungen Akolythen und machst Dich auf, um die vielen gefährlichen Mysterien der prozedural generierten Welt zu erkunden. Wirst Du den Turm des Wahnsinns erreichen oder bereits auf dem Weg dorthin den Verstand verlieren?