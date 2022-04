Dune 2 - The Maker: Fan-Remake erreicht Version 0.7.0

PC andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Hobby-Entwickler Stefan Hendricks arbeitet unermüdlich an seinem Dune 2-Remake weiter. Im letzten Jahr veröffentlichte er Version 0.6.0, die bereits eine optimierte KI, Support für Skirmish-Karten und diverse Spezialwaffen für Fremen, Atreides, Ordos und Harkonnen bot. Außerdem beantwortete er in einem GamersGlobal-Interview bereitwillig alle Fragen zu seinem Mammut-Projekt, an dem er nun bereits seit über 20 Jahren werkelt.

Nun hat sein Fan-Remake den nächsten Meilenstein mit der Version 0.7.0 erreicht, die ihr kostenlos auf der Homepage des Spiels herunterladen könnt. In den sehr umfangreichen Release Notes befinden sich etliche grafische Verbesserungen (bessere Animationen, transparente Schatten, ...), Gameplay-Optimierungen (Erweiterungen im Skirmish-Mode, verbesserte Steuerung,...), weitere Verbesserungen (Missions-Auswahl-Bildschirm, Options-Menü,...), Fehlerbehebungen und Balancing-Optimierungen. Ein aktuelles Gameplay-Video dieser Version findet ihr unterhalb dieser News.

Abschließend berichtet Hendricks, dass sich die Veröffentlichung dieser Version durch die große Aufmerksamkeit, die Version 0.6.0 erreicht hatte, verzögert hat. Schließlich musste er nun neben den nächtelangen Programmierarbeiten nun auch Management-Funktionen übernehmen, die ziemlich kräftezehrend waren. Die Aufmerksamkeit hat positiverweise dazu geführt, dass ihn nun mehrere Personen bei dem Projekt in unterschiedlichen Funktionen (Moderation bei Discord, Optimierung der Grafik, Konvertierung zu Linux, ...) unterstützen. Insgesamt ist er sehr froh, wie es sich entwickelt hat und verständlicherweise sehr stolz auf die neue Version. Die Arbeiten sind aber noch lange nicht beendet, es wird bereits weiter am Projekt gewerkelt.