Amazon Prime Gaming im Mai mit The Curse of Monkey Island und mehr

Dass ihr als Amazon-Prime-Abonnent im Rahmen eurer Mitgliedschaft monatlich einige kostenlose PC-Spiele erhaltet, sollte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Im Mai könnt ihr euch über The Curse of Monkey Island freuen, den dritten Teil der Monkey Island-Reihe, die noch in diesem Jahr mit Return to Monkey Island (zur News) fortgesetzt wird. Im letzten Monat gab es bereits die Special Edition des zweiten Teils, die ihr euch noch für kurze Zeit sichern könnt. Eine gute Gelegenheit also, um noch einmal die Vorgänger in Erinnerung zu rufen oder nachzuholen, bevor der neue Teil erscheint.

Ein weiteres Highlight im Mai ist der Survival-Horror-Titel Dead Space 2 (im Test, Note: 9.0) aus dem Jahr 2011, dessen Vorgänger im nächsten Jahr ein Remake erhalten wird. Um die Spiele herunterladen zu können, müsst ihr entweder die Amazon-eigene Windows-App nutzen, den erhaltenen Code bei einem Online-Store wie Origin registrieren oder euer Amazon-Konto mit dem entsprechenden Online-Store wie zum Beispiel dem Epic Games Store verbinden.

Die weiteren Titel im Mai im Überblick:

Out of Line (Puzzle/Logik; zum Steckbrief)

(Puzzle/Logik; zum Steckbrief) Mail Mole (Jump-and-run; zum Steckbrief)

(Jump-and-run; zum Steckbrief) Cat Quest (Action-RPG; zum Steckbrief)

(Action-RPG; zum Steckbrief) Shattered - Tale of the Forgotten King (3D-Action-Adventure; siehe News, zum Steckbrief)

Vermutlich habt ihr schon mitbekommen, dass ihr als Prime-Abonnent jeden Monat ein Twitch-Abo kostenlos zur Verfügung habt, mit dem ihr auch den Twitch-Kanal von GamersGlobal unterstützen könnt. Wie das genau funktioniert, könnt ihr zum Beispiel hier noch einmal nachlesen. Das Abo müsst ihr monatlich erneuern, wenn ihr GamersGlobal dauerhaft bei Twitch unterstützen möchtet.

Eine gute Gelegenheit, um dies zu tun, wäre am 12. Mai 2022 ab 18:00 Uhr, denn dann spielt Jörg für euch live und in Farbe das Action-RPG Elden Ring (im Test, Note: 8.5).