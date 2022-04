PM: Bunker stellt sich vor – Roboter-Sheriff des ENDLESS™ Dungeons (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bunker stellt sich vor – Roboter-Sheriff des ENDLESS™ Dungeons

– „Niemand steht über dem Gesetz – oder über guten Manieren.“ –

Paris, 28. April 2022 – Es gibt einen neuen Sheriff in der Stadt! Und mit „Stadt“ meinen wir eine bedrohliche, verlassene Raumstation, und mit „Sheriff“ meinen wir einen Roboterpanzer, der von Ordnung, Gerechtigkeit und (ausgerechnet) Höflichkeit besessen ist. Richtig, Leute, es ist Zeit, Bunker kennenzulernen! Sie ist die zweite Heldin, die in unserer Hero Reveal-Serie als Star behandelt wird.

In ENDLESS™ Dungeon, unserem kommenden taktischen Roguelite-Actionspiel, kämpfst du darum, einer mysteriösen Station zu entkommen, indem du eine Gruppe von Elite-Helden zusammenstellst – und Bunker ist eine großartige erste Wahl.

Wer ist also die glückliche Dame? Bunkers Geschichte reicht weit zurück, denn sie wurde als Teil einer autonomen Polizeieinheit erdacht und konstruiert, die Kriminelle und illegale Lebensformen aufspüren sollte. Obwohl Bunker unerbittlich höflich ist, duldet sie weder Gesetzesbrecher noch Korruption oder natürlich schlechtes Benehmen. Für Bunker wurde das berühmte erste Gesetz für das Verhalten von Robotern umgeschrieben: „Während deiner Arbeit darfst du kein Organisationseigentum beschädigen oder durch Untätigkeit zulassen, dass Organisationseigentum zu Schaden kommt.“ Niemand auf der Station scheint jedoch eine Ahnung davon zu haben, wem was gehört, und so fühlt sich Bunker frei, einfach loszulegen.

SKILLS

Genau wie unsere anderen Helden hat Bunker drei Fertigkeiten. Und wie der Name schon vermuten lässt, sind sie ziemlich Tank-artig.

ABSTIMMUNG ÜBER BUNKERS GESCHICHTE VIA GAMES2GETHER

Es gibt jedoch einige Aspekte von Bunkers Hintergrund, die noch nicht festgelegt sind, und wir rufen alle auf, uns bei der Auswahl zu helfen!

Schau dir die Bunker-Abstimmung auf unserer Community-Seite Games2Gether an. Du kannst auch Bunkers Heldenseite auf der offiziellen ENDLESS™ Dungeon-Website besuchen und dich anmelden, um einen exklusiven Skin zu erhalten, der auf Steam, PlayStation oder Xbox erhältlich ist.