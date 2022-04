Xbox & Bethesda Showcase für den 12. Juni 2022 angekündigt

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Auch in diesem Jahr findet keine Electronic Entertaiment Expo statt, doch Ankündigungs-Shows der namhaften Größen der Spielebranche wird es dennoch in den Sommermonaten geben, in denen sonst die E3 alle Aufmerksamkeit bündelt. Nun wurde angekündigt, dass am Sonntag, dem 12. Juni ab 19 Uhr der Xbox & Bethesda Games Showcase ausgestrahlt wird.

Ein besonderes Highlight der Präsentation dürfte Starfield werden. Das neue Science-Fiction-Rollenspiel von Bethesda soll am 11.11.2022 erscheinen, aber bisher veröffentlichte das Studio seit den ersten Teaser-Trailern zwar diverse kurze Videos mit Hintergrundinfos zur Spielwelt und Entwickler-Gesprächsrunden, aber noch keinerlei Gameplay-Material. Auch andere Eisen liegen noch bei den Xbox Game Studios im Feuer, darunter Senua's Saga - Hellblade 2 von Ninja Theory. In der Ankündigung der Show verspricht Microsofts Xbox-Sparte zudem "Überraschungen für jeden Geschmack", Neuankündigungen sind also nicht unwahrscheinlich.