Exo One dreht im Sommer auf PS4 und PS5 seine Runden

PC XOne Xbox X

Erstmals erschienen ist Exo One im November 2021 auf PC, Xbox One und Xbox Series X/S. In dem ungewöhnlichen Abenteuer erkundet ihr an Bord einer Aliensonde fremde Planeten, indem ihr euren gesammelten Schwung ausnutzt. Um unseren Spiele-Check von LRod zu zitieren: "Trotz der verzehnfachten Gravitation ist Exo One ein spielerisches Leichtgewicht, der Gleitkugel-Simulator als Pendant zum Walking-Simulator."

Wenn ihr bisher noch keine Chance hattet, die Bedeutung hinter diesen Worten zu erkunden, so haben die Entwickler nun gute Neuigkeiten für euch: Im Sommer wird Exo One auch auf PS4 und PS5 erscheinen. Wenn ihr auf Sonys Nextgen-Konsole spielt und einen entsprechenden Fernseher oder Monitor euer Eigen nennt, dann dürft ihr euch über 120fps-Support freuen. Außerdem soll durch die Nutzung der DualSense-Features die Immersion noch weiter erhöht werden.