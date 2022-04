Gewinner der Premium-Verlosung im April 2022

Preise, Preise, Preise!

Teaser Die kalten Tage sind (hoffentlich vorbei), das ändert aber nichts an unseren Verlosungsambitionen: Heute gab es The King of Fighters 15, Chivalry 2 und Fifa 21 zu gewinnen.

Es war einmal mehr soweit, der launischste aller Monate beehrte uns mit seinen wettertechnischen Sperenzien und verwirrte uns durch rasante Wechsel von teils 20 Grad innerhalb von zwei Tagen. Doch dank spaßiger Videospiele haben wir das alles durchgestanden. Wie, ihr habt jetzt nichts mehr zum Spielen? Da muss dringend Abhilfe geschaffen werden! Und daher haben wir wieder drei Spiele unter allen Abonnenten verlost. Natürlich haben auch Gold-, Platin-, und Diamant-User automatisch an der Verlosung teilgenommen. Welche Spiele es dieses Mal gab und wie die glücklichen Gewinner heißen, das erfahrt ihr nachfolgend:

Xaos (Abonnent seit März 2015) gewinnt Fifa 21 (PS4)

(Abonnent seit März 2015) gewinnt (PS4) COFzDeep (Abonnent seit November 2010) gewinnt Chivalry 2 (PS5)

(Abonnent seit November 2010) gewinnt (PS5) BillyTKid (Abonnent seit September 2021) gewinnt The King of Fighters 15 (Xbox)

Falls dieses Gewinnspiel für euch noch nicht Grund genug ist, zukünftig zum Kreis der GamersGlobal-Premium-Nutzer hinzuzustoßen, sei noch einmal daran erinnert, dass dies nur ein kleines Goodie ist. Die eigentlichen Vorteile einer Premium-Mitgliedschaft sind wesentlich vielfältiger, darunter das Ansehen der Stunde der Kritiker und "faire Werbefreiheit" ohne Adblocker. Welche Vorteile es sonst noch gibt, erfahrt ihr auf dieser Seite.