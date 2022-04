Rock 'n' Roll Will Never Die!: Tierisches Glam-Metal-Adventure erschienen

PC

Nach fast vier Jahren Entwicklungsarbeit hat der finnische Musiker und Indie-Entwickler Valtteri Tavast im Alleingang sein erstes kommerzielles Point-and-Click-Adventure veröffentlicht, den Release-Trailer findet ihr unter dieser News. In Rock 'n' Roll Will Never Die! versucht ihr als Mitvierziger-Teddybär eure alte Glam-Metal-Band, bestehend aus einem ergrauten Affen, einem altersschwachen Löwen und einem in die Jahre gekommenen Hund, wieder zusammenzubringen und endlich den verdienten Erfolg einzufahren, der euch schon seit den 1980er Jahren zusteht! Blöd nur, dass heutzutage Glam-Metal niemand mehr ernst nimmt, aber das wird schon.

Das Spiel wurde mit dem Adventure Game Studio erstellt, setzt aber (anders als von vielen AGS-Adventures gewohnt) auf hochauflösende Grafiken. Derzeit existiert nur eine englische Version, die auch noch komplett ohne Sprachausgabe auskommt. Dafür werden Metal-Fans mit harter, gitarrenlastiger Musikuntermalung verwöhnt, während sie sich komfortabel per Maus durch die über 60 Hintergründe klicken und dabei mehr als 100 Charaktere treffen.

Ihr könnt das Adventure ab sofort bei Steam für derzeit noch rabattierte 13,49 Euro erwerben. Voraussichtlich folgt auch noch eine DRM-freie Variante bei itch.io. Eine kostenlose Demoversion findet ihr auf beiden Plattformen.