PM: Digital Dealz im Ubisoft Store bietet starke Rabatte auf Bestseller und Klassiker (Ubisoft News)

Düsseldorf, 28. April 2022– Im Ubisoft Store sind heute die Digital Dealz gestartet. Bis zum 11. Mai 2022, 11 Uhr können viele Spiele des digitalen PC-Sortiments mit bis zu 75 % Rabatt erworben werden, darunter beliebte Spiele wie Far Cry 6, Anno 1800, Rainbow Six Extraction und Assassin’s Creed Valhalla.Zusätzlich gibt es mit dem Code „DEALZ22“ 20 % auf den gesamten Warenkorb*.

​Alle Angebote finden sich im offiziellen Ubisoft Store unter:https://store.ubi.com/de/deals

​Highlights im Überblick

​Für Fans und Interessierte der Far Cry-Reihe gibt esFar Cry 6im Angebot. Der Open-World-Ego-Shooter, der die Spieler:innen in die Kämpfe der modernen Guerilla-Revolution verwickelt, ist der neuste Titel der beliebten Reihe und aktuell für 24 € statt für 59,99 € erhältlich.

Wen es eher in die eisige Kälte des Nordens zieht, erhält mitAssassin’s Creed Valhalladie Möglichkeit, als Eivor in die Welt der Wikinger einzutauchen und viele Abenteuer zu erleben. Aktuell kann die Ragnarök Edition des Spiels, die den neusten DLC „Die Zeichen Ragnaröks“ beinhaltet, für 40 € statt für 99,99 € erworben werden. Außerdem ist die Standard Edition von Assassin’s Creed Valhalla ebenfalls stark rabattiert für 19,20 € statt für 59,99 € im Ubisoft Store erhältlich.

Auch Fans von Aufbauspielen kommen auf ihre Kosten. Mit dem preisgekröntenAnno 1800können Spieler:innen eine individuelle Stadt nach ihren Vorstellungen bauen und müssen dabei die Wirtschaft sowie die Beziehungen zu ihren Konkurrenten im Auge behalten.Anno 1800ist während der Digital Dealz stark reduziert für 15,84 € statt 59,99 € erhältlich. Auch der Season Pass 3 des Spiels, der die DLCs „Speicherstadt“, „Reisezeit“ und „Dächer der Stadt“ beinhaltet, kann aktuell rabattiert im Ubisoft Store mit 10,39 € für knapp die Hälfte des Originalpreis erworben werden. Alle Angebote zu Anno 1800 sindhierzu finden.

Außerdem ist im Ubisoft Store dieRainbow Six Sammlerboxim Angebot. Diese kann durch die Digital Dealz um 29% rabattiert für 99,39 € erworben werden. Die Box beinhaltet unter anderem ein Replikat von Sledges Hammer, den Tachanka-Funkel-Chibi und 3 exklusive Kunstdrucke. Alle Angebote zum Rainbow Six-Franchise können imoffiziellen Ubisoft Storegefunden werden.

* Das Angebot gilt ab 28. April, 11 Uhr bis zum 11. Mai 2022, 11 Uhr. Es können weitere 20 % Rabatt auf den Warenkorb erhalten werden, wenn der Coupon-Code „DEALZ22“ beim Bezahlen verwendet wird. Das Angebot gilt nicht für Vorbestellungen, virtuelle Währungspakete, Merchandise sowie Ubisoft+ und kann nicht mit dem Treueprogramm (20 % über Ubisoft Connect) kombiniert werden.