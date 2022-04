Rogue Lords: Rundentaktik-Roguelike jetzt auch auf Konsolen erhältlich

PC Switch XOne PS4

Nacon, Cyanide und Leikir Studio haben heute bekannt gegegen, dass ihr rundenbasiertes Roguelike Rogue Lords ab sofort auch für Xbox One, Switch und Playstation 4 erhältlich ist. Direkt unter dieser News könnt ihr euch den Trailer zum Konsolen-Launch anschauen. Bereits seit 30. September 2021 ist Rogue Lords für den PC verfügbar und konnte bei den NYX Game Awards auch zwei Preise absahnen ("PC-Spiel - Beste Art Direction" und "Bestes Charakterdesign").

In Rogue Lords spielt ihr den Teufel im Neuengland des 18. Jahrhunderts, spielt also zur Zeit der Hexenprozesse von Salem. In die Welt der Menschen zurückgekehrt müsst ihr, nach einer erlittenen schweren Niederlage, Rache an den Dämonenjägern nehmen. Dazu stellt ihr euch ein Team aus drei der neun verfügbaren Jünger zusammen. Zur Verfügung stehen euch beispielsweise Bloody Mary oder der kofplose Reiter. Und jeder hat seine eigenen Spezialfähigkeiten, die in Kombination unterschiedliche Taktiken erlauben.

Mit Hilfe der Jünger müsst ihr die Mitglieder der Sekte Sanctua Lumen besiegen. Spielmechanisch bietet Rogue Lords eine Mischung aus rundenbasierten Kämpfen, interaktiven Ereignissen und die Macht des Teufels, nach den eigenen Regeln zu spielen: Ihr könnt die Gesundheitsanzeigen der Jünger und Gegner verändern, sowie Boni und Strafen ausgetauschen werden, um euch einen taktischen Vorteil im Kampf zu verschaffen. Auf der Karte könnt ihr Portale öffnen, um unzugängliche Orte zu erreichen oder um bei interaktiven Ereignissen die Chancen zu den eigenen Gunsten zu beeinflussen. Um die Mächte des Guten zu besiegen, müsst ihr das ganze Repertoire der Möglichkeiten ausschöpfen werden.