Disney Dreamlight Valley: Lebens-Sim in den Märchenwelten kommt 2022

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS

Das Montrealer Studio von Gameloft hat bisher hauptsächlich Mobile-Titel entwickelt, oftmals mit Disney- oder Pixar-Lizenz. Wie nun bekannt gegeben wurde, arbeitet das Team an ihrem ersten richtig großen Titel: Disney Dreamlight Valley. Dabei handelt es sich laut den Aussagen der Entwickler um ein Lebenssimulations-Adventure, das noch in diesem Jahr in den Early Access starten soll. Der finale Release wird laut aktueller Planung im Jahr 2023 auf Windows, Mac, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erfolgen. Einen ersten Trailer könnt ihr unterhalb dieser News ansehen.

In dem Titel werdet ihr als echte Spielfigur durch eine magische Welt ziehen, die schon lange in Vergessenheit geraten ist. Eure Aufgabe ist es natürlich, sie wieder aufzubauen. Dabei trefft ihr auf allerhand Figuren aus diversen Disney- und Pixar-Unternehmen. Beispielsweise sind Buzz Lightyear, Königin Elsa, Goofy und natürlich auch Mickey Mouse zu sehen. Ihr müsst ihnen dabei helfen, ihre verlorenen Erinnerungen wiederzuerlangen. Dabei freundet ihr euch mit Arielle, Wall-E und vielen mehr an.

Im Kern erinnert das Prinzip durchaus an Genre-Kollegen wie Animal Crossing oder auch Stardew Valley. Ihr müsst bestimmte Ziele und Aufgaben erfüllen, um Freunde zu finden, könnt beispielsweise das Dorfrestaurant aus Ratatouille wiederaufbauen und dort kochen oder Gemüse im Garten von Wall-E anbauen. Je weiter ihr fortschreitet, umso mehr öffnet sich die Welt und ihr könnt neuen Gebiete erkunden. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, eure Spielfigur, ihr Haus und den Ort selbst ausgiebig zu individualisieren. Dafür stehen euch zahlreiche Kleidungsstücke und mehr zur Verfügung.

Um bereits 2022 in die Spielt einzusteigen, müsst ihr ein Gründerpaket kaufen. Dafür erhaltet ihr im Early Access auch exklusive Belohnungen, die ihr beim Release 2023 ins fertige Spiel mit übernehmen könnt.