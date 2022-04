PS Plus im Mai mit FIFA 22, Tribes of Midgard und Curse of the Dead Gods

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

FIFA 22 ab 19,99 € bei Amazon.de kaufen.

Sony hat die Spiele bekannt gegeben, welche euch im Playstation-Plus-Abo für den Monat Mai erwarten. Es sind diesmal die Fußballsimulation FIFA 22 (im Test+, Note 8.0), der Survival-Action-Titel Tribes of Midgard und das Roguelike-RPG Curse of the Dead Gods (im User-Artikel) welche ihr eurer Spielebibliothek hinzufügen könnt. Außerdem erhaltet ihr ein exklusives DLC-Pack für FIFA 22. Dieses FUT-Pack enthält 11 Spieler mit einer Bewertung von 82 oder höher und unterstützt euch beim Aufbau eurer Traummannschaft in FIFA 22 Ultimate Team.

Noch bis Montag, den 2. Mai könnt ihr euch die Spiele vom Monat April Hood - Outlaws & Legends, Spongebob Schwammkopf - Schlacht um Bikini Bottom Rehydrated (im Test+, Note 8.0) und Slay the Spire sichern. Solltet ihr euch als PS5-Besitzer noch nicht Persona 5 (im Test, Note 9.0) in der PS Plus Collection gesichert haben, habt ihr noch bis zum 11. Mai die Gelegenheit dazu. Dann verlässt der Titel diese Sammlung, kann aber weiterhin gespielt werden, wenn ihr es bis zu dem Zeitpunkt eurer Bibliothek hinzugefügt habt und über ein aktives Playstation-Plus-Abonnement verfügt.