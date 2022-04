Nintendo Switch Sports: Testvergleich deutscher Magazine [3/6]

Switch

In unserem Noten-Vergleich zu Nintendo Switch Sports führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht Computer Bild Spiele - Nicht getestet* GameStar /

GamePro 75

v. 100 Egal welche Sportart, mit Familie und Freunden im Spocco Square Sportcenter spielen macht Laune. Ich habe meine Mutter, die nichts mit Videospielen am Hut hat, selten so amüsiert rumhampeln gesehen, als sie mich bei Chanbara gnadenlos von der Plattform geprügelt hat. Da ist es mir dann auch egal, wie verzeihend die Steuerung ist. GIGA - Nicht getestet* PC Games /

8.0

v. 10 Ein paar Klassiker werden mit neuen Disziplinen vermischt und durch die präzisere Steuerung fühlt sich das Ganze noch besser an als früher. Nicht alle Sportarten sind gleich gut und manchmal nervt es, wenn die Bewegungen falsch umgesetzt werden, grundsätzlich macht das Spiel aber gerade im Mehrspielermodus eine Menge Spaß. Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 8.0

v. 10 Lasse ich den für meinen Geschmack zu hohen Preis außen vor, würde ich bei Nintendo Switch Sports sofort zuschlagen. Mehr Präzision wäre super, oder dass meine eingesetzte Kraft besser übertragen wird. Aber meinen Spaß reduziert das am Ende nicht. Zudem ist es damit einfach ein Spiel, das ich mindestens im Bowling selbst mit meiner Oma noch spielen kann.

Durchschnittswertung 7.7 *Zuletzt überprüft: 27.4.2022, 16:20 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.