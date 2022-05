Darauf freut sich die Redaktion im... Mai 2022

Hier gibt es Inspiration!

Teaser Ihr habt Angst vor dem Release-Kalender, weil ihr euch einfach nie entscheiden könnt? Dann lasst euch von der fachkundigen GG-Redaktion beraten, was ihr im Mai spielen, schauen und lesen könnt!

Jörg Langer

Dennis Hilla

Benjamin Braun

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

Michael Hengst

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Da die neuen Folgen nur wöchentlich kommen, wird mich die sechste und letzte Staffel vonauch im Mai beglücken. Außerdem habe ich, siehe Fotos des Monats , dem "Drängen" einiger User nachgegeben, der Hauptserienoch mal eine Chance zu geben. Die hatte ich früh mit meiner Frau geguckt, abgebrochen, einen weiteren Versuch gestartet, wieder abgebrochen. Als ich neulich mit Staffel 2, Folge 8 fortfuhr, hat mich die Serie doch noch "gehookt": Just in dieser und der nächsten Folge treten erstmals (glaube ich) etliche Charaktere aus BCS auf (Gus, Mike und ich glaube auch Saul, mittlerweile wurden auch die mexikanischen Killer-Brüder gesichtet). Außerdem wird mir im Laufe der Folgen Jesse Pinkman immer sympathischer und Walter White immer unsymphatischer – aber genau so soll das ja wohl auch sein. Etwas seltsam ist natürlich, dass BCS vor BB spielt, aber danach gedreht wurde, mit entsprechend älteren/reiferen und nicht zuletzt besser ausgestalteten Charakteren. Gerade Saul ist im Original halt ein zwar lustiger, aber auch sehr eindimensionaler, karikaturhafter Charakter, kein Vergleich zur Spin-off-Serie. Ach ja, aus professionellen Gründen (Spieleveteranen) sollte ich mir noch einige Folgenansehen.[SPIELE/BRETTSPIELE]dürfte mich auch im Mai noch für die eine oder andere Stunde beschäftigen, zumal schon die ersten Änderungen im Vergleich zu der via Viertelstunde vorgestellten Fassung reingepatcht wurden. Gar nicht auf dem Radar hatte ich, werde es mir aber mit Hagen für eine Stunde der Kritiker ansehen. Ein weiteres Spiel ist im Anmarsch, das mich interessiert, das 2D-Soulslike. Dazu sollte es von Heinrich übrigens auch eine Straf-stunde geben im Mai...[SONSTIGES] Im Mai laufen/beginnen die Vorbereitungen für mehrere Spezialgeschichten, darunter einzu PC-Spiele-Klassikern (MS/DOS bis frühes Win 95), die für September angedachte, einEnde Juni/Anfang Juli (nebst angeschlossenem Diamant-Meeting) – und vielleicht sogar eine weitere kleine Doku im Juni/Juli.[FILME/SERIEN] Natürlich kann ich mir als-Fan die Serie übernicht entgehen lassen. Viel mehr freue ich mich aber darauf, mit meiner Frauwieder komplett durchzuschauen, um angemessen auf die neue Staffel vorbereitet zu sein. Bei den ersten Folgen fiel mir direkt wieder auf, wie unfassbar gut die Eskapaden des armen Anwalts McGill sind. Manch einer könnte unken, sie seien besser als...[SPIELE/BRETTSPIELE] Wem mache ich was vor, natürlich werde ich noch viel, viel Zeit mitverbringen. Beim Verfassen dieser Zeilen hat gerade Rykard Bekanntschaft mit meiner Macht gemacht und ich bin noch immer heiß auf jede freie Minute, die ich in den Zwischenlanden wandeln kann. Zur Entspannung dürfteperfekte für die schnelle Runde zwischendrin sein, als neues Mashochismus-Projekt steht hingegen dann wohlan, das im Mai mit einer Box-Version bedacht wird. Achso, hier soll es um neue Spiele gehen? Gut, dann schmeiße ich nochin den Ring.[SONSTIGES] Mal sehen, ob das Hardtribe-Festival wirklich stattfindet. Aber die Zeichen stehen gut, dass ichund noch einige mehr live unter freiem Himmel sehen werde. Außerdem kommen die großartigennach München, vielleicht locken die mich auch nach draußen.[FILME/SERIEN] Am meisten interessieren mich eindeutig die ersten Folgen vonauf Disney+. Aber obwohl das als Vorbereitung eigentlich nicht notwendig wäre, würde ich eher die beiden anderen-Serien dort nachholen. Beide wurden ja doch überwiegend gelobt. Und ich hätte auch keine Lust drauf, nach den ersten beiden Episoden von Obi-Wan Kenobi warten zu müssen, bis es weitergeht. Ansonsten geht es bei mir mitweiter. Da ich mir im Mai etwas mehr Freizeit gönne, stehen die Chancen nicht schlecht, dass ich in den kommenden Tagen und Wochen die Serie abhaken können werde.[SPIELE/BRETTSPIELE] An Neuerscheinungen gibt es im Mai eigentlich nur zwei Spiele, die ich spielen möchte. Das eine ist, wobei mich die Scharfschützen-Action nicht ansatzweise so sehr reizt wie Rebellions-Reihe. Von daher muss ich das nicht direkt spielen, sondern werde endlich malkomplett beenden. Denn über meine 40 Stunden für den Test bin ich in den letzten Wochen kaum hinaus gekommen. Abgesehen davon bin ich aufziemlich scharf. Ich bin zwar kein Experte der World of Darkness, aber mir gefällt das Setting sehr gut und das eher an Quantic Dream erinnernde storylastige Konzept des Spiels scheint mir noch besser für eine dichte Atmosphäre geeignet zu sein als ein traditionelles Rollenspiel.[Sonstiges] Während ich diese Zeilen schreibe, hat der 32. Spieltag der Bundesliga noch nicht stattgefunden, der die Ausgangslage bereits massiv verändert haben könnte. Ich gehe aber einfach davon aus, dass der FC sich erneut für die Europa League qualifizieren wird – oder gemeinsam mit Freiburg, Union oder sonst wem, ist mir völlig egal. Nach dieser Saison haben wir es uns wirklich verdient. Noch großartiger wäre nur, wenn wir die Saison am Ende nicht nur vor Gladbach beenden, was ja schon feststeht, sondern auch noch Leverkusen hinter uns lassen.[FILME/SERIEN] Serientechnisch bin ich direkt zum Start beidabei. Der Anime spielt in einem fiktionalisierten Kalter-Krieg-Szenario und dreht sich um den Meister-Spion Twilight. Zu Beginn der Geschichte muss er für eine neue Tarnidentät eine falsche Familie gründen. Das geht ein bisschen schief: Die Waise, die er adoptiert, kann Gedanken lesen und seine Ehefrau ist in Wahrheit Assassinin. Von beidem ahnt der Agent nichts, was eine kuriose Mischung aus Spannung und Comedy ergibt. Da abseits davonmein liebster Marvel-Film ist, bin ich gespannt auf Teil 2. Ich fürchte aber, dass mir als Gelegenheits-Marvel-Schauer der ganze Multiversums-Kram zu viel wird. Weiß auch nicht, ob ich vorher nochnachholen "muss". Ein Lichtblick: Mithatte ich trotz ähnlicher Ausgangslage viel Spaß.[SPIELE/BRETTSPIELE]klingt sehr spannend: Krimi-Geschichte vor dem Hintergrund der World of Darkness und dazu RPG-Elemente durch Skill und auch den Blutdurst. Ich bin gespannt, ob das Gameplay da gelungen eigene Akzente im Adventure-Genre setzt, aber ich wäre auch mit einer spannenden Geschichte zufrieden, in der ich auf interessante Art die Existenz der Vampire bei Gewaltverbrechen verschleiern muss. Den Kontrast zum düsteren Swansong bietet, eine Lebenssimulation im Stile von, in der man als namensgebende Heldin in einem Kuhdorf das Leben der Bewohner mit gebrauten Tränken vereinfacht. Der liebevoll animierte Pixelstil des Indie-Titels hat es mir schonmal angetan.[SONSTIGES] Ich wälze die ersten Bände von. Der Ninja Gabimaru soll hingerichtet werden, doch überlebte bereits allerelei Hinrichtungen. Als doch eine Henkerin auftaucht, die ihn enthaupten könnte, unterbreitet sie ihm stattdessen ein Angebot: Wenn er für das Shogunat die Frucht des ewigen Lebens von einer mysteriösen Insel birgt, wird er begnadigt. Erwartbare Battle-Royale-Eskapaden, nachdem Gabimaru mit anderen Verbrechern nebst ihren Henkern auf die Insel geschafft wurden, hakt Hell's Paradise bereits in den ersten Kapiteln ab. Der so reduzierte Cast ist interessant und besonders die Insel faszinierend, die wie eine Kreuzung ausunderscheint. Bisher klare Empfehlung für den Manga. Dicker Bonus für mich: Es ist kein Endloswerk, sondern wurde in 13 Bänden abgeschlossen.[FILME/SERIEN] Es mag sehr Disney-fokussiert klingen, doch freue ich mich auch im Mai wieder am meisten auf zwei Produktionen aus den Universen vonund Marvel. Ich meine natürlichund die neue Live-Action-Serie. Ansonsten schaue ich vielleicht nochmal inrein, als Aufwärmrunde quasi. Schließlich soll am 2. Juni endlich die dritte Staffel losgehen, auch auf Disney+. Besseresfindet man sonst derzeit nirgends. Okay,hatte einige sehr starke Folgen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Seitdemvon Square vom Mai in den Oktober verschoben wurde, sieht es mit spannenden Neuerscheinungen im Wonnemonat eher mau aus. Vom Setting und Art-Design her könnteetwas für mich sein. Die Samurai-Schnetzelei erinnert mit ihrer Schwarzweiß-Ästhetik an den-Klassiker. Ansonsten stehen noch zwei Spiele auf meiner Liste, die hoffentlich genug Qualität besitzen, um all die Buchstaben zu rechtfertigen, die allein in den jeweiligen Spieletitel geflossen sind:und. Das bisher Gesehene spricht aber eher für bestenfalls okaye Spielerfahrungen.[Sonstiges] So richtig los geht’s mit dem Summer Game Fest und vergleichbaren Events ja wohl leider erst ab Juni – die Indie Live Expo ist natürlich eine kleine Ausnahme. Auch sonst steht im Mai eher wenig auf dem Programm. Vielleicht nutze ich diese Ruhephase, um nach langer Zeit mal wieder bei der Langen Nacht der Computerspiele in der Hochschule für Technik in Leipzig vorbeizuschauen. Die findet am 7. Mai statt und ist vor allem für Retro-Fans immer einen Besuch wert.[FILME/SERIEN] Keine Frage, im Mai stehen einige Sachen auf meinem "Must Watch"-Programm. Ich bin zwar kein Fanboy, aber Marvel liefert konstant gute Qualität. Meistens wenigstens. Lassen wirmal außen vor. Aber auffreue ich mich schon. Alleine wegen des großartigen, der für mich als einer der besten Marvel-Casts seitgilt. Weiterhin auf dem Programm: Natürlich die Staffel 4 von, die Ende Mai auf Netflix erscheint und selbstverständlich die Serieauf Disney+. Ich finde es besonders erbaulich, dass Disneyals Jedi wieder reaktivieren konnten.[SPIELE/BRETTSPIELE] Der Mai 2022 glänzt nicht gerade durch opulente Spiele-Neuerscheinungen. Viele Publisher haben bereits in den ersten Monaten des Jahres nicht nur die Qualitätslatte extrem hoch gelegt, sondern halten auch die meisten Spieler noch an den Bildschirmen fest. Oboder: Dank Mammutcontent und umfangreichen New Games+ wühlen sich zahlreiche Fans noch durch die opulenten Welten der Q1-2022-Highlights. Es gibt schlichtweg keinen Grund für neue Spiele. Das einzige Programm, welches mich in diesem Monat noch interessiert, ist 505 Games. Ansonsten sieht es, was Neuerscheinungen angeht, diesen Monat düster aus.[SONSTIGES] Ich bin ein alter Sack. Ab Mai dieses Jahres nun auch offiziell. Es ist zwar nur eine Zahl auf der Geburtsurkunde, aber immerhin. Allerdings hat die Spieleleidenschaft gesundheitlich ihre Spuren hinterlassen und ich werde im Mai von der Krankenkasse auf eine Kur geschickt. Das kennen wir noch von unseren Großeltern. Da werde ich die Zeit nutzen und habe mir den Kindle und E-Book-Reader mit allerlei "alten" Sachen vollgestopft, die ich immer schon mal lesen oder wieder lesen will. Darunter ein paar Fachschmöker wie Blueprintsundvonsowie das komplettevon-Macher

[FILME/SERIEN] Den nächsten Besuch bei der Liebsten werde ich mal für ein paar Filme bei Disney+ nutzen, ganz oben stehen The Kings Man - The Beginning, M.A.S.H. und The French Dispatch. Serienmäßig ärgere ich mich ein wenig, dass Atlanta im Juni (ja, ist erst nächsten Monat) nicht mehr bei Sky, sondern bei Disney+ läuft. Im Kino muss ich noch überlegen, ob ich The Northman sehen will und bin auch ein wenig auf die Kritiken zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness gespannt.



[SPIELE/BRETTSPIELE] Tja, da habe ich zuletzt einfach mal ein wenig Eskapismus betreiben wollen - und steckte wieder stundenlang im Football Manager 2022 fest. Dabei fällt mir dann ein: Ob das neue Anstoss auch noch irgendwann erscheint? Beim Durchklicken durch den Release-Kalender fand ich das Point-and-Click-Adventure Best Month Ever ganz interessant. Mal die Demo runterladen...



[SONSTIGES] Musikalisch bin ich natürlich besonders auf We, das neue Album von Arcade Fire, gespannt. Nachdem sie beim letzten Mal wie Abba klangen, hoffe ich wieder auf die Rückkehr. Und dann kommt im Mai auch noch Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky, das neue Album von Porridge Radio, heraus. Tickets fürs Haldern Pop im August sind auch gebucht, das Lineup gefällt mir bisher sehr gut. Und im Mai haben dann auch noch die Zwillinge und die Liebste Geburtstag. Ach ja: Und eine Vertragsverlängerung um zumindest ein Jahr habe ich auch erhalten.