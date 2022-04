PM: Die „Spiele unter“-Aktion startet im PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die „Spiele unter“-Aktion startet am Mittwoch, 27. April, im PlayStation Store. Für eine begrenzte Zeit* könnt ihr bei einer Vielzahl von Spielen Rabatte genießen.

Welche Spiele, fragt ihr euch? Na, die da unten. Seht euch einige der Angebote hier an und begebt euch dann in den PlayStation Store, um alle reduzierten Spiele zu sehen.

DOOM Eternal Standard Edition

Aktion gültig bis 11.5.2022

STAR WARS Jedi: Fallen Order™

Aktion gültig bis 11.5.2022

Spyro™ Reignited Trilogy

Aktion gültig bis 11.5.2022

Far Cry®5

Aktion gültig bis 11.5.2022

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted

Aktion gültig bis 11.5.2022

Devil May Cry 5 Special Edition

Aktion gültig bis 11.5.2022

Immortals Fenyx Rising™ PS4 & PS5

Aktion gültig bis 11.5.2022

Tom Clancy’s The Division™ Gold Edition

Aktion gültig bis 11.5.2022

DiRT Rally 2.0

Aktion gültig bis 11.5.2022

HITMAN™ – Game of the Year Edition

Aktion gültig bis 11.5.2022

WATCH_DOGS™ COMPLETE EDITION

Aktion gültig bis 11.5.2022

Ghostrunner

Aktion gültig bis 11.5.2022

*Die „Spiele unter“-Aktion läuft von Mittwoch, 27. April, um 00:00 MESZ bis Dienstag, 12. Mai, um 00:59 MESZ.