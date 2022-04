The Elder Scrolls Arena und Daggerfall jetzt kostenlos auf Steam

PC

Durch die Abschaltung des hauseigenen Spiele-Launchers im Mai hat sich Bethesda dazu entschieden, einige Klassiker auf Steam zu veröffentlichen. Die ersten beiden Teile der The Elder Scrolls-Reihe (zum Report) dürft ihr euch sogar kostenlos herunterladen. Aus dem Jahr 1994 stammt der Urvater der Serie The Elder Scrolls Arena, zwei Jahre später folgte The Elder Scrolls Daggerfall. Beide Spiele sind für manche vielleicht nur noch von historischem Interesse, aber Fans klassischer Rollenspiel dürften sich trotzdem darüber freuen.

Außerdem haben es noch drei weitere Spiele-Klassiker auf Steam geschafft, von denen allerdings nur zwei in Deutschland zugänglich sind. Gemeint sind die The Elder Scrolls-Ableger An Elder Scrolls Legend - Battlespire aus dem Jahr 1997 und The Elder Scrolls Adventures - Redguard aus dem Jahr 1999. Für beide Spiele ruft Bethesda jeweils einen Preis von 5,99 Euro auf.

Das fünfte Spiel, das Bethesda neu veröffentlicht hat, ist Wolfenstein - Enemy Territory aus dem Jahr 2003, welches ihr theoretisch auch kostenlos herunterladen könntet. Leider ist es in Deutschland aber nicht auf Steam verfügbar.