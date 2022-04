PM: Das erfolgreiche Kung-Fu-Spiel schlägt zurück – SIFU präsentiert eine aktuelle Roadmap mit kostenlosen Inhalten! (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das erfolgreiche Kung-Fu-Spiel schlägt zurück – SIFU präsentiert eine aktuelle Roadmap mit kostenlosen Inhalten!

Der Kung-Fu-Hit Sifu ist zurück und bringt weitere Inhalte. Mit der Roadmap werden die folgenden kostenlosen Updates angekündigt:

Die Hauptinspiration zu Sifu stammt aus klassischen Kung-Fu-Filmen, wobei einige Mitglieder des Entwicklungsteams von Sloclap Pak Mei Kung Fu und verschiedene andere Kampfkünste praktiziert haben. Während der Entwicklung des Spiels arbeitete das Team von Sloclap eng mit dem Team von Kowloon Nights in Peking und Hongkong zusammen, um sicher zu stellen, dass das Spiel die chinesische Kung-Fu-Kultur so respektvoll wie nur irgendwie möglich behandelt. Mehrere Berater von chinesischen Videospielfirmen wurden zur Mitarbeit und zum Feedback eingeladen, was zu zahlreichen Änderungen am Spiel führte, vom Aussehen der Hauptfigur bis hin zu Details der Umgebung. Passend zu den fünf Elementen des Wuxing, die im Mittelpunkt des Spiels stehen, mischte der chinesische Komponist Howie Lee traditionelle chinesische Instrumente mit elektronischer Musik und schuf so einen einzigartigen Soundtrack, der das authentische Gefühl, das das Sloclap-Team anstrebte, noch weiter verstärkt.

Wer also mehr davon will, der darf sich auf das erste Update freuen – das schon bald erscheint!

Weitere Informationen gibt es auf www.sifugame.com und via @sifugame auf Twitter.

Über Sloclap:

Sloclap ist ein unabhängiges Spieleentwicklungsstudio, das im Jahr 2015 gegründet wurde. Bestehend aus mehr als 50 Teammitgliedern, liegt der Schwerpunkt des Studios auf Martial-Arts-Kampfspielen für PC und Konsolen. Das Debütprojekt des Studios, Absolver, erschien im August 2017 auf PC und PlayStation 4, gefolgt von einer Veröffentlichung auf Xbox One im Januar 2019 und erreichte mehr als 3 Millionen Menschen weltweit. Der zweite Titel des Studios, Sifu, ist ab sofort für PC und PlayStation erhältlich.