Potionomics: Trankladen-Simulation im Gameplay-Trailer

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Entwickler Voracious Games hat im Zuge der PAX East einen Gameplay-Trailer zu Potionomics veröffentlicht. Ähnlich wie in Recettear - An Item Shop's Tale und Moonlighter (im Test, 7.0) unterstützt ihr in dem Titel Abenteurer und andere Kunden mit eurem Shop.

Wie der Name nahelegt, versucht ihr in Potionomics mit einem Trankladen den großen Reibach zu machen. Dafür besorgt ihr Zutaten, braut frische Ware, richtet euren Laden ein, sendet Abenteurer auf Quests und freundet euch mit den Stadtbewohnern an. Letzteres versorgt euch mit Karten, mit denen ihr ein Deck zusammenstellt, das beim Feilschen mit euren Kunden zum Einsatz kommt.

Potionomics soll noch im Laufe des Jahres 2022 erscheinen. Wenn ihr euch in der Zwischenzeit in Puzzle-Manier als Besitzer eines okkulten Botanik-Ladens mit allerlei giftigen, halluzinogenen und sonstigen Kräutern auseinandersetzen und und dabei dunklen Geheimnissen auf die Spur kommen wollt, werft einen Blick auf Strange Hogriculture (im Check).