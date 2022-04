Dying Light 2: Patch 1.3 bringt New Game Plus

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Techland gab bekannt, dass am 27. April 2022 Patch 1.3 für Dying Light 2 - Stay Human (im Test, Note 7.5) erscheinen wird. Der soll nicht nur Probleme beim Koop ausbügeln und neue Endgame-Inhalte hinzufügen, sondern wird dazu einen New-Game-Plus-Modus hinzufügen. Mehr Infos zum Modus stellen die Entwickler in einer neuen Ausgabe der Video-Reihe Dying 2 Know im Gespräch mit Producerin Julia Szynkaruk vor.

Kürzlich veröffentliche der polnische Entwickler zudem die Meldung, dass sich das am 4. Februar 2022 erschienene Dying Light 2 bis zum Ende des besagten Monats 5 Millionen mal verkauft habe.