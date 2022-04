PM: Ballern, looten, leveln: 8 großartige Loot-Shooter auf PlayStation (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Kern von Loot-Shootern geht es um den ewigen Loop aus Waffen und Ausrüstung freischalten sowie der stetigen Verbesserung eures Charakters. Das Ziel ist dabei in erster Linie die langsame Perfektionierung euer Spielfigur sowie die Verfeinerung eurer spielerischen Fähigkeiten.

Falls das genau euer Ding ist und ihr ein neues Game sucht oder ihr dem Genre schon immer mal eine Chance geben wolltet, haben wir 8 Titel für euch zusammengetragen. Viele dieser Spiele könnt ihr auf PS4 und PS5 alleine durchspielen oder ihr schließt euch im Koop-Modus mit euren Freunden zusammen.

Es ist das alte Lied: Die Erde sieht sich einer Alien-Invasion gegenüber und ihr müsst den blauen Planeten verteidigen. Als Teil einer Spezialeinheit tretet ihr den Außerirdischen Eindringlingen entgegen. Zum Glück seid ihr nicht auf euch alleine gestellt, denn mit bis zu drei Freunden dürft ihr einen Trupp bilden und die Aliens gemeinsam zurückschlagen. Ihr müsst Strategien ausarbeiten und euch aufeinander abstimmen, um zu überleben. Nach dem Ende der Story ist Alienation übrigens noch nicht vorbei, denn dann warten noch allerlei Herausforderungen auf euch und ihr könnt versuchen, euch in der Rangliste zu verewigen.

Um der Heerscharen Herr zu werden, dürft ihr natürlich auf ein breites Waffenarsenal zurückgreifen, das ihr, genauso wie eure übrige Ausrüstung, im Laufe der Zeit verbessern dürft. Zudem lässt sich ebenso eure Spielfigur aufwerten, wodurch ihr allmählich zu einer unaufhaltsamen Kampfmaschine werdet, mit der sich die Aliens nicht anlegen sollten.

Die Spiele der Borderlands-Reihe entführen euch auf den Planeten Pandora, einer trostlosen und verwüsteten Welt. Zu Beginn dürft ihr euch einen von mehreren spielbaren Charakteren, einen der sogenannten Kammerjäger, aussuchen und euch mit diesem ins Abenteuer stürzen. Im ersten Teil waren es noch Brick, Lilith, Mordecai und Roland, während ihr euch im jüngsten Hauptteil der Reihe zwischen Amara, FL4K, Moze und Zane entscheiden musstet. Auf den Spielablauf hat eure Wahl jedoch keinen nennenswerten Einfluss, denn ihr ballert alles ab, was euch vor die Flinte läuft und plündert die Umgebungen, um immer bessere Waffen und Ausrüstung zu erhalten. Garniert wird all dies mit einer schicken Comic-Optik, abgedrehten Figuren und einem bösen Humor.

Jede Charakterklasse spielt sich unterschiedlich, was zum mehrmaligen Durchspielen der Games animiert. Darüber hinaus dürft ihr neben Ausrüstung und Waffen auch Skills freischalten, mit denen ihr die Fertigkeiten eurer Figur verstärken könnt. Ob ihr der Story folgt oder euch direkt auf die Herausforderungen stürzt, die überall auf Pandora warten, liegt bei euch. Ihr könnt die Titel zwar allesamt auch solo durchspielen, doch wir möchten euch unbedingt den Online-Koop-Modus ans Herz legen, in dem ihr im Team mit bis zu drei Mitspielern ordentlich Chaos in der Spielwelt verbreiten dürft.

In diesem Online-Koop-Shooter schlagt ihr euch im Team mit bis zu drei Mitspielern durch die gefährliche Umwelt eines weit entfernten Planeten. Ihr übernehmt die Kontrolle über Zwerge, die für das Weltraum-Bergbaukollektiv Deep Rock Galactic arbeiten und auf den Planeten Hoxxas geschickt werden. Dort warten allerlei Überraschungen auf euch und eure Freunde, doch ob ihr diese unbeschadet überstehen könnt, ist euren Bossen egal: Es zählt einzig und allein der Profit! Ihr bahnt euch also euren Weg durch zufallsgenerierte Umgebungen und müsst allerlei Gegner erledigen sowie Ressourcen abbauen.

Der Titel flog lange Zeit etwas unterm Radar und genießt eher einen Ruf als Geheimtipp unter Fans des Genres. Das auch völlig verdient, denn es gibt allerlei zu tun. Euch stehen vier unterschiedliche Charakterklassen zur Auswahl, deren Fähigkeiten ihr geschickt miteinander kombinieren müsst, um durch die Levels voranzukommen oder starke Feinde zu erledigen. Natürlich lohnt sich der Aufwand für euch auch und ihr werdet mit allerlei Belohnungen überschüttet. Hierzu zählen neue Ausrüstung und Waffen sowie ebenfalls kosmetische Gegenstände, mit denen ihr eure Spielfigur anpassen dürft.

Müssen wir zum Loot-Shooter-Hit aus dem Hause Bungie noch viele Worte verlieren? Destiny 2 erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit unter Shooter-Freunden und das absolut zu Recht. Die Handlung des Games setzt gut ein Jahr nach den Geschehnissen des Vorgängers an: Kabale der Rotlegion attackieren die letzte Stadt und legen Teil des Turms in Schutt und Asche. In der Rolle eines Hüters sollt ihr die Bevölkerung in Sicherheit bringen, doch nach einem einschneidenden Ereignis findet ihr euch ohne eure Kräfte wieder. Dennoch bleibt euch keine Zeit zum Ausruhen, denn ihr müsst weitermachen! Ihr reist fortan quer durch die Galaxie, um eure Mission erfolgreich abzuschließen.

Euch stehen drei unterschiedliche Charakterklassen für euren Hüter zur Auswahl, von denen jede einzigartige Kräfte mit sich bringt. Jeder Planet, den ihr bereist, legt euch weitläufige Areale zu Füßen, die ihr frei erkunden dürft. Darin warten nicht nur allerlei illustre Charaktere und Missionen, sondern natürlich auch massig Beute. Ihr könnt den Titel zwar auch solo spielen, doch im Online-Koop macht es besonders viel Spaß. Nach diversen Updates der Entwickler zählt der Titel dank seines hervorragenden Gunplays definitiv zu den besten Loot-Shootern auf dem Markt.

Die Erde ist in der fernen Zukunft unbewohnbar geworden, weshalb sich die Menschheit aufgemacht hat, die Weiten des Alls zu erkunden. Als sogenannter Outrider seid ihr Teil eines Trupps, der einen fremden Planeten erkunden soll. Kurz nach Beginn eures Auftrags überschlagen sich jedoch die Ereignisse: Ihr werdet schwer verwundet und erwacht 31 Jahre später auf einer veränderten Welt. Ein mysteriöses Naturphänomen verwüstet den Planeten und mehrere Fraktionen ringen um die Vorherrschaft. Euer Charakter wird natürlich in diesen Konflikt verwickelt und muss seinen verbliebenen Kameraden helfen..

Insgesamt stehen euch in Outriders vier Charakterklassen zur Auswahl, die mit eigenen Kräften und Vorzügen daherkommen. Jede von ihnen verlangt dabei Genre-typisch nach einem etwas anderen Spielstil. Doch unabhängig von eurer Wahl dürft ihr einige verheerende Attacken einsetzen, die eure Gegner sehr blutig in ihre Einzelteile zerlegen. Hinzukommen zahlreiche Waffen und Rüstungen sowie freischaltbare Talente, mit denen ihr eure Spielfigur in die ultimativen Kampfmaschine verwandelt.

Tiny Tina’s Wonderlands ist der jüngste Loot-Shooter auf unserer Liste, der zunächst gar nicht wie ein Loot-Shooter wirkt. Der Ableger der Borderlands-Reihe entführt euch nämlich in eine von Dungeons & Dragons angehauchte Fantasy-Welt. Obwohl die Spielwelt klar vom Tabletop-Klassiker inspiriert ist, sind Regeln nicht ganz so wichtig. Die farbenfrohe Spielwelt lebt vom Chaos, den komplett durchgeknallten Charakteren – allen voran natürlich Tiny Tina – und all den abgedrehten Situationen, die ihr während eures Abenteuers erleben werdet. Euer Ziel ist es dabei, den Dragon Lord zu besiegen. Zum Glück seid ihr nicht alleine unterwegs, denn eure Begleiter Captain Valentine und Roboter Frette sind stets für euch da.

Nicht fehlen dürfen selbstverständlich zahllose magische Waffen, Ausrüstungsgegenstände und Skills, damit ihr dem Bösewicht ordentlich in den Hintern treten könnt. Glücklicherweise bietet euch das Spiel all diese Sachen im Überfluss, weshalb euch so schnell nicht langweilig werden dürfte. Des Weiteren könnt ihr das komplette Spiel übrigens auch im Splitscreen-Modus oder im Online-Koop gemeinsam mit bis zu drei Freuden durchspielen. Im Team macht die durchgeknallte Fantasy-Achterbahn noch mehr Spaß.

Seit dem Ausbruch eines verheerenden Virus sind inzwischen sieben Monate vergangen und noch immer müsst ihr euch als Teil der Division durch die kurz vor dem Zusammenbruch stehende Zivilisation schlagen. Bei dieser Gruppe handelt es sich um einen Zusammenschluss von Agenten, die die letzte Verteidigungslinie der Menschheit bilden, um den Kollaps der Vereinigten Staaten von Amerika zu verhindern. Deshalb kämpft ihr euch durch Washington D.C. und versucht alles, damit der Staat überdauern kann. Allerdings müsst ihr stets auf der Hut sein, denn feindliche Truppen haben die unterschiedlichen Bezirke der Metropole überrannt und wollen euch ausschalten.

Ihr könnt euch anfangs einer von mehreren Fraktionen anschließen und daraufhin die große Spielwelt von The Division 2 frei erkunden. Dabei ist es komplett euch überlassen, ob ihr dies als einsamer Wolf tun wollt oder ihr euch lieber einer Einheit anschließt und im Team loszieht. Dank verschiedener Kits dürft ihr eure Ausrüstungsgegenstände an eure Vorlieben sowie die unterschiedlichen Missionen anpassen. Habt ihr euch mit eurem Team gut eingespielt, könnt ihr euch in die Dark Zone wagen, einen Teil der Stadt, in dem keine Regeln mehr gelten und besonders mächtige Gegner sowie toller Loot auf euch warten.

Mit Warframe möchten wir euch einen weiteren Loot-Shooter-Dauerbrenner ans Herz legen, der bereits seit fast zehn Jahren zahlreiche Spieler in seinen Bann zieht. Ihr schlüpft in diesem schnellen Third-Person-Shooter in einen Warframe, einen mächtigen Kampfanzug. Mit diesem begebt ihr euch im Laufe der umfangreichen Kampagne in Kämpfe gegen aggressive Gegner, um im Laufe der Zeit das wahre Potential eures Suits zu entfesseln.

Zur Auswahl stehen euch nicht nur ein gewaltiges Waffenarsenal, sondern ebenfalls eine breite Auswahl verschiedener Anzüge und einzigartiger Fähigkeiten. Anders als in den meisten der zuvor genannten Genre-Kollegen spielen in diesem Titel übrigens auch die Parcours-Talente eurer Spielfigur eine wichtige Rolle, mit denen ihr euch geschmeidig durch die Levels bewegt. Im Online-Koop könnt ihr euch natürlich auch hier mit euren Freunden zusammenschließen und eure Feinde mit perfektem Teamwork auseinandernehmen.

