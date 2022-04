Twitter: Elon Musk kauft den Kurznachrichten-Dienst

Twitter Inc. hat bekannt gegeben, dass die Anteilseigner der Übernahme durch Elon Musk zu einem Preis von 54,20 US-Dollar je Aktie zu gestimmt haben. Damit ist die Hängepartie der letzten Wochen beendet, wo sich immer wieder auch Twitter bzw. seine Anteilseigner geäußert haben, dass sie nicht an Elon Musk verkaufen wollen. Für kleine Aktionäre und Privatanleger wird dann vermutlich in Kürze keinen Sinn mehr ergeben die Aktie zu halten. Elon Musk hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dass er plant Twitter in Kürze von der Börse zu nehmen

Er hat vor wenigen Minuten einen Auszug getwittert, wo er seine Pläne mit Twitter erklärt. Unter anderem will er den Algorithmus veröffentlichen, um das Vertrauen zu erhöhen, die freie Meinungsäußerung stärken, Spam-Bots bekämpfen und Twitter mit neuen Funktionen verbessern und die Menschen sollen sich authentifizieren.

Free speech is the bedrock of a functioning democracy, and Twitter is the digital town square where matters vital to the future of humanity are debated. I also want to make Twitter better than ever by enhancing the product with new features, making the algorithms open source to increase trust, defeating the spam bots, and authenticating all humans. Twitter has tremendous potential - I look forward to working with the company and the community of users to unlock it.

Elon Musk