PS5: Update mit VRR-Support kommt diese Woche / 15 Spiele bestätigt

Bisher war es mit Sonys Playstation 5 nicht möglich, Vorteile aus variabler Bildwiederholfrequenz (VRR) zu ziehen. Noch nicht einmal wenn ihr einen entsprechenden Fernseher oder Monitor mit HDMI 2.1 euer Eigen nennt. Wie Sony nun bekannt gegeben hat, wird sich dieser Umstand dank einem neuen Update ändern: Noch in dieser Woche wird VRR per Patch nachgereicht. So sollen kompatible Spiele besser aussehen, beispielsweise werden Frame-Pacing-Probleme und Tearing reduziert.

Einen Haken gibt es allerdings: Die Titel müssen ihrerseits ebenfalls mit einem entsprechenden Patch bedacht werden, um VRR zu nutzen. Laut Sony gibt es momentan 15 Spiele, die bereits für das Update vorbereitet wurden:

Astro‘s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Deathloop

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

Allerdings erlaubt euch die Systemsoftware auch, VRR in Spielen zu aktivieren, die noch nicht von Entwicklerseite dafür vorbereitet wurden. Das kann die Performance verbessern, muss aber nicht. Sollte es zu Problemen kommen, dürft ihr diese Option auch jederzeit in den Einstellungen der Konsole deaktivieren.