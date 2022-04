PM: Unterstützung für die variable Bildwiederholfrequenz wird diese Woche für PS5 eingeführt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Heute freuen wir uns, bekannt geben zu können, dass die Unterstützung für die variable Bildwiederholfrequenz (VRR) diese Woche weltweit für PS5-Spieler eingeführt wird. Auf HDMI-2.1-VRR-kompatiblen Fernsehern und PC-Monitoren synchronisiert VRR dynamisch die Bildwiederholfrequenz der Anzeige mit der grafischen Ausgabe der PS5-Konsole. Dadurch wird die visuelle Leistung von PS5-Spielen verbessert, da visuelle Artefakte wie z. B. Frame-Pacing-Probleme und Screen-Tearing-Effekte minimiert bzw. eliminiert werden. Das Gameplay vieler PS5-Titel fühlt sich flüssiger an, da Szenen nahtlos wiedergegeben werden, Grafiken schärfer aussehen und die Eingangsverzögerung reduziert wird.* Bereits veröffentlichte PS5-Spiele können durch einen Spiel-Patch vollständig für VRR optimiert werden und in Zukunft erscheinende Spiele die VRR-Unterstützung bei der Markteinführung beinhalten.

In den kommenden Wochen erhalten die PS5-Versionen dieser Titel Spiel-Patches, die die VRR-Unterstützung ermöglichen:

Dies sind nur ein paar der PS5-Titel, die die VRR-Unterstützung erhalten. Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei den talentierten Entwicklerteams bedanken. Auf den Kanälen der Entwickler erhältst du Updates, um die beste Erfahrung mit VRR haben zu können, sobald die Spiel-Patches bereitstehen.

VRR wird in den nächsten Tagen weltweit durch ein Update für die PS5-Konsole eingeführt (stelle sicher, dass du mit dem Internet verbunden bist, um das Update zu erhalten). Sobald du das Update erhalten hast, wird VRR automatisch für unterstützte Spiele aktiviert, wenn deine PS5-Konsole an einen HDMI-2.1-VRR-kompatiblen Fernseher oder PC-Monitor angeschlossen ist. Du kannst die Funktion auch unter „Bildschirm und Video“ in den Systemeinstellungen deaktivieren.

Als zusätzliche Option besteht die Möglichkeit, VRR auf PS5-Spiele anzuwenden, die dies nicht unterstützen. Diese Funktion kann die Videoqualität für einige Spiele verbessern. Sollte das zu unerwarteten visuellen Effekten führen, kannst du diese Option jederzeit deaktivieren. Bitte beachte, dass die Ergebnisse je nach verwendetem Fernseher, gespieltem Spiel und visuellem Modus, den du für ein bestimmtes Spiel ausgewählt hast (wenn das Spiel mehrere Modi unterstützt), variieren können. Weitere Einzelheiten zu VRR-Einstellungen erhältst du auf dieser Seite: https://www.playstation.com/support/hardware/ps5-4k-resolution-guide.

Wir hören uns dein Feedback immer an und freuen uns, dir neue, von Fans gewünschte Funktionen zu präsentieren. Lass uns in den Kommentaren wissen, was du denkst!

* Die Ergebnisse können je nach Spiel und verwendetem Fernseher sowie dem visuellen Modus, den du für ein bestimmtes Spiel ausgewählt hast, variieren.