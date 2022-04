Assassin's Creed Nexus: Infos zum VR-Ableger geleaked

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Der bereits in der Vergangenheit gut informierte Brancheninsider Tom Henderson berichtet, Infos zu einem neuen Teil der Assassin's Creed-Serie erhalten und diesen in Aktion gesehen zu haben. Bei Assassin's Creed Nexus handele es sich dabei nicht um einen neuen Hauptteil der Reihe, sondern um die VR-Auskopplung, die im September 2020 neben einem VR-Splinter Cell angekündigt wurde.

Demnach sollt ihr in Nexus in die Haut verschiedener etablierter Hauptcharaktere schlüpfen, wie den gleich in drei Teilen auftretenden Ezio, Kassandra aus Assassin's Creed Odyssey, Connor aus Assassin's Creed 3 und Haytham aus Assassin's Creed Valhalla. Typische Elemente wie Stealth, Kampf, Klettern, Taschendiebstahl und selbst der todesmutige Sprung in die Tiefe seien in den 16 Missionen der Kampagne von Nexus enthalten.

Trotz des Stealth-Anteils sollt ihr wie in anderen VR-Titeln zwischen flüssiger Bewegung per Stick und Teleportation wechseln können. Dabei würde mehr Lärm verursacht, wenn ihr euch nahe an Gegner teleportiert. Feinde sollen heimlich mit der versteckten Klinge ausgeschaltet oder offensiv mit jener ikonischen Waffe, Schwertern und mehr bekämpft werden können. Ein Schlossknack-Minispiel soll euch erlauben, Türen und Truhen in der Umgebung zu entsperren.

Aktuell gibt es noch offene Stellenausschreibungen für Assassin's Creed VR auf den Seiten von Ubisoft, dennoch würden Hendersons Quellen von einem Release von Nexus innerhalb der nächsten 12 Monate ausgehen. Die VR-Abeleger von Assassin's Creed und Splinter Cell wurden damals auf der Veranstaltung Facebook Connect angekündigt und werden daher exklusiv (oder zeitexklusiv) für die VR-Brillen des Meta-Konzerns erscheinen.