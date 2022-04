PM: Riders Republic® Saison 2: Showdown ab morgen verfügbar (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 25. April 2022 – Ubisoft gab heute bekannt, dass die zweite Saison von Riders Republic®, Showdown, ab morgen auf Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation®4, PlayStation®5*, Stadia sowie Windows PC über den Ubisoft Store und den Epic Games Store verfügbar sein wird.

Zur Feier der brandneuen Saison können die Spieler:innen die neue Showdown-Arena mit ihrem eigenen Mehrspielermodus entdecken. Sie enthält ein packendes 6v6, bei dem zwei Teams darum kämpfen, so viele Blitze wie möglich zu sammeln. Dabei können sie neue Spielzeuge freischalten, die einen komplett neuen Spielstil ermöglichen.

Die Spieler:innen können sich in neuen Massenstartrennen messen und spezielle Outfits, Session-Markers und den brandneuen Manual-Modus entdecken, um stilvoll auf nur einem Rad zu rasen. Außerdem können sie eine spielinterne Freundesliste erstellen und mit dem neuen Clan-Feature ihre eigene Community aufbauen.

Diese Saison führt auch einen neuen Saisonfortschritt mit sieben wöchentlichen Spotlights ein, in denen alle Spieler:innen exklusive Belohnungen freischalten und an Live-Aktivitäten und -Events teilnehmen können, wie dem Rabbids Takeover-Event ab dem 18. Mai.

Besitzer:innen des Year 1 Passes haben in dieser Saison vorab Zugriff auf zwei neue Spielzeuge, die Spinne und den Juggernaut**. Beide Spielzeuge werden auch als Paket im Showdown-Modus verfügbar sein, zusammen mit dem exklusiven Scharfschützen-Spielzeug. Spielende können den Year 1 Pass mit der Gold oder Ultimate Edition von Riders Republic oder als Einzelkauf erwerben. Außerdem ist ein Willkommenspaket, welches ein neues legendäres Outfit und 2300 Republic Coins beinhaltet, separat erhältlich.

Weitere Informationen zu Riders Republic, Saison 2 gibt es hier: https://ridersrepublic.com/showdown

Weitere Informationen zu Riders Republic und allen anderen Spielen von Ubisoft gibt es auf news.ubisoft.com

Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home

*Das Upgrade auf die digitale PS5™-Version des Spiels ist ohne zusätzliche Kosten möglich. Für das Upgrade qualifizierter PS4™-Disc-Kopien benötigen Spieler eine PS5™-Konsole mit einem Disc-Laufwerk. PlayStation.com/Hilfe. Riders Republic nutzt Smart Delivery - das Spiel wird einmalig gekauft und lädt automatisch und kostenlos die für das jeweilige Gerät optimierte Version herunter, auch für Xbox Series X und S.

**Das Spinnen-Spielzeug wird für Y1-Pass-Besitzer am 27. April verfügbar sein und kann außerhalb der Showdown-Arena verwendet werden. Das Juggernaut-Spielzeug wird für Y1-Pass-Besitzer später in der Saison verfügbar sein. Erhältlich für Y1-Pass-Besitzer am Live-Datum, separater Kauf nach 7 Tagen für Nicht-Pass-Besitzer möglich.

About Riders Republic

Developed by Ubisoft Annecy, Riders Republic™ invites players to a massive multiplayer playground where they can experience the thrill of extreme sports in the magnificent American National Parks. Players will connect, compete and slay tricks through an exciting range of sports such as biking, skiing, snowboarding, wing suiting and rocket wing suiting. Riders can squad up with or against friends in insane multiplayer modes including mass start races with more than 50 players on new gen, team PvP arena modes, trick competitions and online cups.