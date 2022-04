Asterigos - Curse of the Stars: Trailer zum Fantasy-trifft-Antike-RPG

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Entwickler Acme Gamestudio hat einen ersten Gameplaytrailer zum Action-RPG Asterigos - Curse of the Stars veröffentlicht. In dem Fantasy-Spiel reist ihr mit Heldin Hilda in die Stadt Aphes, die vom römischen Imperium und dem antiken Griechenland inspiriert wurde. Dort gilt es ihren verschwundenen Vater zu finden und einem Fluch auf den Grund zu gehen.

Neben Kampf und Erkundung sollen dabei Entscheidungen eine große Rolle spielen, mit denen ihr den Verlauf der Handlung beeinflusst. Der angepeilte Releasezeitraum von Asterigos - Curse of the Stars ist im Herbst 2022, dann soll der Titel für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S|X erscheinen.