PM: Ragnorium 1.0 rekolonisiert sich heute auf Steam! (Cosmocover)

Ragnorium 1.0 rekolonisiert sich heute auf Steam!

Der kompromisslose Planeten-Neubesiedlungssimulator Ragnorium ist endlich bereit, seine epische Reise aus dem Early Access heraus anzutreten, denn heute erreicht er die Version 1.0! Ragnorium wurde von Entwickler Vitali Kirpu (Pixel Piracy) entwickelt und ging bereits 2020 in den Early Access. In den letzten 18 Monaten wurde es durch das Feedback der Community stets erweitert und verbessert. Jetzt können Simulations-Fans die Früchte von Vitalis Arbeit mit diesem umfangreichen und lang erwarteten Update in ihrer vollen Pracht genießen!

Ragnorium stellt Spielerinnen und Spieler vor die Aufgabe, eine kleine Gruppe geklonter Kolonisten auf ihrer Pionierreise in die rauen Weiten des Weltraums zu führen und eine sich selbst erhaltende Gesellschaft aufzubauen, während sie versuchen, einen bevorstehenden Heiligen Kreuzzug zu überleben.

Der iterative Designprozess von Entwickler Vitali Kirpu ermöglichte es Ragnorium, vom direktem Feedback und Hinweisen der Community zur allgemeinen Richtung des Spiels und einzelner Mechanik zu profitieren – etwas, das dazu beitrug, dass in der privaten Earliest-Access-Phase bedeutende Änderungen vorgenommen werden konnten.

Mit mehr Kolonistentypen, sechs Planetenkarten, zufälligen Gegenständen, neuen Ressourcen, Charakteren und Bosskämpfen lädt Ragnorium 1.0 Neulinge, sowie erfahrene Spielerinnen und Spieler dazu ein, ihre Fähigkeiten im Koloniemanagement unter Beweis zu stellen.

Die Einführung des Zenlike-Modus ermöglicht einen entspannten Einstieg in das Spiel und gewährt ein großzügiges Zeitfenster der Ruhe, bevor die Invasionen der Ark Holy Crusade beginnen und der Schwierigkeitsgrad ansteigt. Der Hardcore-Modus hingegen ist ein unerbittlicher und unnachgiebiger Modus, der nur für die Mutigsten geeignet ist.

