Diablo Immortal: Mobile-Ableger startet am 2. Juni 2022, auch auf PC

iOS Android

Im Zuge der BlizzCon 2018 hat Blizzard mit Diablo Immortal einen neuen Ableger der Reihe angekündigt. Sehr zum Unmut der Fans handelte es sich dabei aber um ein Mobile-Spiel. Ursprünglich sollte der Titel Ende 2021 erscheinen, wurde aber auf dieses Jahr verschoben. Im Rahmen eines Finanzberichts hat Activision Blizzard nun den Release-Termin festgenagelt: Ab dem 2. Juni 2022 dürft ihr den höllischen Horden das Fürchten lehren. Das trifft für nahezu alle Regionen zu, nur Gebiete in Asien müssen sich etwas länger gedulden.

Am 2. Juni wird Diablo Immortal aber nicht nur für iOS und Android erscheinen, auch auf Windows-PCs soll der Titel in einer offenen Beta-Phase an den Start gehen. Wie auch die Mobile-Version wird die Heimrechner-Umsetzung Free to Play sein. Außerdem soll es zwischen den beiden Fassungen Cross-Play und Cross-Progression geben.