Project Q: Ubisoft bestätigt Entwicklung eines Battle-Arena-Shooters

In der heutigen Zeit gibt es wohl kaum einen Titel, der nicht bereits vor der offiziellen Ankündigung geleakt wird. So geschehen auch mit Project Q, einen neuen Shooter von Ubisoft. Nun hat das Unternehmen dem Mutmaßen ein Ende gesetzt und das Spiel via Twitter offiziell angekündigt. Worum es genau geht oder wann der Release geplant ist, das steht allerdings noch in den Sternen. Allerdings könnt ihr euch bereits jetzt für Playtests registrieren, als Plattformen werden PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S geboten.

Als Genre gibt Ubisoft "Team Battle Arena" an. Was genau sich dahinter verbirgt, wissen wohl nur die Entwickler selbst. Allerdings stellen sie klar, dass es kein Battle Royale wird, sondern ein PVP-Shooter und auch NFTs sollen nicht im Spiel enthalten sein. Die vollmundige Versprechung im Ankündigungstweet lautet aber, dass ihr "euer Erlebnis komplett selbst gestalten" könnt.