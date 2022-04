Montagmorgen-Podcast #440

Teaser Ein weiterer Montagmorgen im Rampenlicht startet. Hagen und Dennis haben brandheiße Infos zu Dokus im Gepäck und plaudern über Livestreams, vergangene Erlebnisse und natürlich auch Userfragen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wenn es eine Sache gibt, die wir als Redaktion gewohnt sind, dann ist es das Leben im Scheinwerferlicht. Doch diese Woche stehen wir ganz besonders im Fokus. Wie und warum, das verraten Hagen und Dennis in diesem Montagmorgen-Podcast. Abgesehen davon haben sie aber natürlich auch Infos darüber in petto, was auf GamersGlobal passiert und sie beantworten in aller Ausführlichkeiten die von euch gestellten Userfragen.

Die Timecodes dieser Folge: