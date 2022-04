Uncharted - Legacy of Thieves Collection: PC-Release-Datum aufgetaucht

PC PS5

Im Januar diesen Jahres veröffentlichte Naughty Dog mit Uncharted - Legacy of Thieves Collection (im Test, Note 8.5) ein Remaster der beiden Serienteile Uncharted 4 - A Thief's End und Uncharted: The Lost Legacy für PS5. Zwar wurde bereits zur Ankündigung des Doppelpacks bekannt gegeben, dass Nathan Drake und Co. damit erstmals auch den Weg auf die Rechenknechte finden, doch ein Erscheinungsdatum für die PC-Version wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Jüngst aktualisierte jedoch der Epic Games Store einen Blog-Eintrag mit der Liste mit PC-Neuerscheinungen dieses Jahres und dort ist nun zu lesen, dass Uncharted - Legacy of Thieves Collection ab dem 20. Juni 2022 auf dem PC erhältlich sein soll. Eine offizielle Bestätigung von Sony steht noch aus, es könnte sich also auch um einen Fehler statt um eine vorzeitig veröffentlichte Info handeln. Vor einigen Wochen wurde ein Eintrag in der Steam-Datenbank entdeckt, der einen Release am 15. Juli 2022 nahegelegte.