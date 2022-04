Ghost of Tsushima: Kurzfilmreihe über Games gestartet

PS4 PS5

Der amerikanische Schauspieler und Regisseur Stephen Ford hat mit dem Kurzfilm Kiru den ersten von insgesamt drei Kurzfilmen über Kickstarter finanziert bekommen, die von Computer- und Videospielen inspiriert wurden.

Kiru wurde bereits veröffentlicht und handelt von einem ehemaligen Samurai, der für den Tod seiner Familie Rache üben möchte und damit frei an das Actionspiel Ghost of Tsushima erinnert. Weitere Inspirationsquellen für den Kurzfilm sind der japanische Regisseur Akira Kurosawa sowie die John Wick-Filme. Ihr könnt euch den Streifen unterhalb dieser News bereits anschauen.

Schon Ende Mai soll Helljumpers folgen, der sich an das Spiel Halo 3: ODST anlehnt und die Entscheidung zum Inhalt hat, ob ihr Leben über dem Leben von Millionen steht. Der Dritte im Bunde wird der Kurzfilm Porter sein. Er orientiert sich an dem Actionadventure Death Stranding und begleitet einen Boten bei seinem Versuch, in einer postapokalyptischen Welt ein wichtiges Paket zuzustellen.

Da die Kickstarterkampagne gut läuft, plant Stephen Ford mit Shards of Narsil einen weiteren Kurzfilm zu drehen, der im Der Herr der Ringe-Universum spielt. Näheres hierzu möchte der Regisseur in Kürze über seine Plattform Ascender verkünden.