Return to Monkey Island: Casual Mode und integriertes Hilfesystem bestätigt

In einem Interview mit Ars Technica hat Ron Gilbert neue Informationen zum kommenden Return to Monkey Island bekannt gegeben. So wird es sowohl einen leichten Modus ("Casual Mode") als auch ein eingebautes Hilfesystem geben:

Eine Sache, die die Leute heute in Spielen wirklich wollen, sind eingebaute Hinweissysteme. In den frühen 90er Jahren, als der Internetzugang noch nicht so weit verbreitet war, war das Steckenbleiben in Adventures das, was die Spieler erwarteten, wenn sie bei völlig undurchdringlichen Rätseln nicht weiterkamen. Heute gehen sie einfach ins Internet und lesen eine Komplettlösung. Um das zu verhindern, wird Return to Monkey Island ein Hilfesystem enthalten, das so konzipiert wurde, dass es in der Spielwelt Sinn ergibt.