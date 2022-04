Playstation Plus: Neues dreistufiges Abomodell startet am 22. Juni in Europa

PS5

Sony hat im Playstation Blog die genauen Starttermine für das überarbeitete dreistufige Playstation-Plus-Abomodell angekündigt. Demnach ist der Start für das Angebot in Europa am 22. Juni 2022 geplant. Bereits etwas früher wird die Einführung in den asiatischen Märkten (ohne Japan) am 23. Mai, gefolgt von Japan am 1. Juni und Nord-, Mittel- und Südamerika am 13. Juni 2022 erfolgen. Bislang gibt es noch keine neuen Informationen, welche Spiele genau in den einzelnen Tiers verfügbar sein werden oder wie ihr von eurem bestehenden PS-Plus-Abo upgraden könnt.

Das neue Modell umfasst drei Stufen. Playstation Plus Essential entspricht dabei – bei gleichbleibenden Preis von 8,99 Euro monatlich und 59,99 Euro jährlich – dem bisherigen Playstation-Plus-Abonnement inklusive zwei monatlich herunterladbaren Spielen und Online-Multiplayer. Playstation Plus Extra fügt einen Katalog von circa 400 PS4- und PS5-Titeln hinzu, die zum Spielen heruntergeladen werden können. Der Preis beträgt hier 13,99 Euro monatlich sowie 99,99 Euro jährlich. In der höchsten Stufe Playstation Plus Premium kommen weitere 340 Spiele aus der PS3-, PS2-, PS1- und PSP-Generation hinzu, die entweder per Streaming (PS3) oder als Download verfügbar sind. Die Kosten betragen 16,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro pro Jahr.