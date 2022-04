PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 25. bis zum 29. April  (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Research and Destroy

Xbox Game Pass – Du übernimmst die Kontrolle über drei berühmte Wissenschaftler*innen, deren Genie die letzte Rettung für die Menschheit sein könnte. In diesem rundenbasierten Action-Titel betreibst Du Forschung, entwickelst neue Gadgets und zerstörst die übernatürlichen Horden, die die Menschheit bedrohen.

The Sorrowvirus – A Faceless Short Story

Du folgst Wyatt Heyll, einem jungen Mann, der schon in frühen Jahren mit einer Vielzahl von Krankheiten zu kämpfen hat. Als Wyatt an der Schwelle des Todes steht, verabreichen seine Eltern ihm die paranormale Substanz Sorrowvirus. Dieses Virus beeinflusst die Seele und verhindert, dass sie ins Jenseits übergeht. Stattdessen fällt die Person ins Fegefeuer, wo sie heilen und wieder ins Leben zurückkehren kann. Doch jedes Mal, wenn Wyatt zurückkehrt, kehren auch seine Krankheiten zurück … Kannst Du Wyatt aus diesem verzweifelten Kreislauf befreien?

Bugsnax

Xbox Game Pass / PC Game Pass – Die Fauna der Insel Schleckum ist wirklich einzigartig: Hier lebt eine riesige Vielfalt an Hybriden aus Insekten und Süßigkeiten – die sogenannten Bugsnax. Du folgst einer Einladung der berühmten Forscherin Elizabert Megafein, doch als Du die Insel erreichst, fehlt jede Spur von ihr. Nun ist es an Dir, die Geheimnisse der Insel aufzudecken!

The House of the Dead: Remake

The House of the Dead: Remake ist eine Neufassung des berühmten Arcade-Spiels von 1997. Die Remastered-Version des klassischen Shooters enthält eine völlig neue Aufmachung und ein überarbeitetes Gameplay, das modernen Gaming-Standards entspricht.

Raven's Hike

Bewaffnet mit Deinem Enterhaken begibst Du Dich in Raven’s Hike auf eine abenteuerliche Reise, die kontinuierlich anspruchsvoller wird. In diesem Platformer kommst Du nur ans Ziel, wenn Du mit Präzision den kürzesten Weg findest und die kniffligen Rätsel lösen kannst.

RICO London

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – RICO London ist ein explosiver Koop-Shooter, der im London von 1999 spielt, das sich auf die Silvesternacht zur Jahrtausendwende vorbereitet. Während sich alle auf die große Party freuen, schiebt die Metropolitan Police Überstunden. Detective Inspector Redfern deckt am Fuße eines Hochhauses einen Waffenhandel auf und beschließt, den Turm voller Ganov*innenen zu stürmen. Wird das neue Jahrtausend mit einem triumphalen Sieg für die Polizist*innenen beginnen oder wird die Übermacht der Gangster siegen?

Rogue Legacy 2

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In diesem Roguelite entscheiden Deine Erben über Sieg oder Niederlage. Jedes Mal, wenn Du stirbst, gibst Du die gesammelten Verbesserungen an die nächste Generation weiter. Deine Tochter könnte eine mächtige Waldläuferin werden und Dein Sohn vielleicht ein pazifistischer Chefkoch. Egal, wie sie sich entscheiden, einer Deiner Nachkommen wird den Sieg in einem der kommenden Durchläufe davontragen!

Unsouled

Xbox Game Pass – Unsouled ist ein gnadenlos schweres, aber faires Action-RPG, in dem Du Deine schnellen Reflexe unter Beweis stellst. Du begibst Dich auf eine gefährliche Reise, um Deine Fähigkeiten zu perfektionieren, neue Skill-Kombos zu erlernen und Deine Feinde mit gezielten Kontern zu besiegen. Wirst Du die Mysterien der Welt der Untoten enthüllen oder wirst Du den Kampf verlieren?

Galactic Wars EX

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Als ein galaktischer Alarm losgeht, entscheidest Du darüber, ob Du Dich den vielen verschiedenen Aliens und Bossen alleine stellst oder ob du sie gemeinsam mit einer weiteren Person im Koop-Modus bekämpfst. Dieser von klassischen Arcade-Shootern inspirierte Titel sorgt mit einer Fülle an Schiffen, Waffen und Aliens für jede Menge Nervenkitzel.

Micro Pico Racers

Micro Pico Racers ist ein lustiger Arcade-Racer aus der Top-Down-Perspektive, in dem winzige Fahrzeuge sich auf aberwitzigen Parkours rasante Rennen liefern. Starte Deine Motoren und genieße die Faszination der Retro-Grafik im 16-Bit Look.

Ravenous Devils

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Der Schneider Percival und die Bardame Hildred sind nicht nur ein reizendes Paar, sondern verfügen auch über einen besonders morbiden Geschäftssinn. Denn nur, wenn Percival die Kunden seiner Schneiderei im richtigen Moment durch die Falltür schubst, kann Hildred aus ihnen köstliche Gerichte zubereiten und in ihrem Pub verkaufen. Werden die beiden ihr mörderisches Geschäft durchziehen, bis sie superreich sind oder werden sie erwischt? Es liegt an Dir!