PM: TWO POINT CAMPUS – ENTHÜLLUNG DES ZAUBERKURSES (Cosmocover)

Two Point Campus – Enthüllung des Zauberkurses

In Two Point Campus können Spielerinnen und Spieler ihre spitzen Hüte aufsetzen, ihre Kessel zum Unterricht schleppen, einem völlig legalen magischen Kampfclub beitreten und vieles mehr – im Zauberei-Kurs in Spiffinmoore!

Dieses kurze Video aus unserer Kursvorstellungsserie gibt einen ersten Blick auf den Zauberkurs, in dem Schülerinnen und Schüler geheimnisvolle Tränke brauen, eine Kristallkugel bedienen, die ihnen ihre Zukunft offenbart, oder einen Kürbis als Kopf bekommen – Zaubern ist ein großer Spaß! Sorgt dafür, dass eure angehenden Magiekundigen fleißig lernen und ihre Fähigkeiten im Zaubersaal verbessern, um in magischen Duellen gegeneinander anzutreten und zu sehen, wie die Funken fliegen. Je besser sie sich anstellen, desto stärker wird ihre Magie. Und diese wird auch gebraucht, denn gelegentlich lauern uralte Flüche und ruchlose Feinde.

Two Point Campus ist eine charmante Management-Simulation, in der ihr die Universität eurer Träume erschafft, das Leben der Studierenden gestaltet und alles verwaltet, was verwaltet werden muss. Two Point Campus erscheint am 9. August 2022 für PC und Konsolen. Spielerinnen und Spieler können das Spiel hier vorbestellen – die Vorbestellung für Nintendo Switch über den eShop ist in Kürze möglich. Two Point Campus wird ab dem ersten Tag auch im Xbox Game Pass für Konsolen und im PC Game Pass verfügbar sein.

Weitere Informationen zu Two Point Campus gibt es auf www.twopointcampus.com, wo man sich noch heute für den County Pass anmelden kann, mit dem man den begehrtesten kostenlosen Gegenstand im Spiel zum Start freischaltet: Die Goldene Toilette!