PM: Frühlingsangebote: 10 Must Haves für Gamer (Sony Playstation Blog)

Na, wie viele Spiele befinden sich bereits in eurer PlayStation Bibliothek? Egal, wie viel ihr bereits gespielt habt: Es gibt noch so viel mehr zu entdecken! Die Welt der PlayStation Games ist riesig und es ist für jeden etwas dabei. Wir haben heute für euch die 10 Must Haves für Gamer zusammengestellt, die in keiner Spielebibliothek fehlen dürfen. Mit den Frühlingsangeboten im PlayStation Store bekommt ihr sie alle zu einem fantastischen Preis.

Als Cyberpunk-Söldner Night City, der Stadt die niemals schläft, startet ihr von ganz unten: Auftrag für Auftrag steigt im Laufe des Spiels aber nicht nur euer Ansehen im Job, sondern auch im Privatleben. Ihr knüpft Verbindungen, geht Liebesbeziehungen ein und lebt so, als gäbe es kein Morgen. Begleitet werdet ihr dabei stets von Johnny Silverhand, einem verstorbene Rockstar, dessen Geist nun in euch weiterlebt und zu so ziemlich jeder Situation seinen Senf dazu gibt. Erlebt gemeinsam mit dem Rocker spannende Gefechte, gebt eurem Körper durch kybernetische Verbesserungen ein Upgrade und erlebt die Open World von Night City als gesetzloser Söldner. Lebt euer Leben!

Cyberpunk 2077

€49,99 -> €24,99 | Aktion gültig bis 27.4.2022

Es ist schnell. Es ist verrückt. Es ist BORDERLANDS 3! Wenn ihr bis jetzt noch nicht in den aberwitzigen Shooter hineingeschnuppert habt, wird es aber jetzt mit den Frühlingsangeboten allerhöchste Zeit. Als einer von vier Kammerjägern müsst ihr das Universum retten, jede menge schräge Dialoge führen und vor allem mit den coolsten Waffen einen Kugelhagel veranstalten. Vor Munitionsknappheit müsst ihr in diesem Looter-Shooter zum Glück keine Angst haben!

Borderlands 3 kann problemlos mit 60 FPS im Singleplayer-Modus gespielt werden, aber wir empfehlen euch definitiv den Online-Multiplayer oder, sogar noch lustiger, den Couch-Koop-Modus!

Borderlands 3: Next Level Edition PS4™ & PS5™

€74,99 -> €22,49 | Aktion gültig bis 27.4.2022

Immer die Guten zu spielen ist doch langweilig! Deshalb hat sich auch Evil Genius 2 in unsere Liste geschlichen, denn hier übernehmt ihr die Rolle eines Superschurken. Euer Wunsch? Die Welt erobern! Ist doch klar.

Im satirischen Spy-Fi-Spiel ist es euer Ziel, auf einem tropischen Inselparadies eure Schurkenzentrale aufzubauen, um von dort aus die Welt zu beherrschen. Bildet eure Schergen aus, trainiert sie und lasst sie auf die Welt los, um alle in Angst und Schrecken zu versetzen! Damit euer Plan nicht auffliegt, müsst ihr das Versteck gut tarnen – vielleicht als Casino inklusive verkleideter Angestellter? Es gibt so viele Möglichkeiten! Doch das Wichtigste ist, dass ihr feindliche Agenten eliminiert und die Welt am Ende mit eurer XXL-Gerätschaft übernehmt. Doch dafür muss sie erstmal gebaut werden …

Evil Genius 2: World Domination Deluxe Edition PS4 & PS5

€59,99 -> €38,99 | Aktion gültig bis 27.4.2022

An diesem zauberhaften Spiel kommt so schnell niemand vorbei. Kena: Bridge of Spirits ist ein zauberhaftes Action-Adventure, das schon im ersten Trailer aufgrund des liebevollen Looks für jede Menge Begeisterung gesorgt hat.

Ihr spielt die junge Seelenführerin Kena, die auf dem Weg zu einem verlassenen Dorf durch einen dunklen Wald reist, in dem verdorbene Geister ihr Unwesen treiben. Ihr müsst sie besiegen und von der Verderbnis befreien, damit sie weiterziehen und in Frieden ruhen können. An eurer Seite stehen euch kleine Fäulnis mit niedlichen Kulleraugen, die neben ihrem süßen Look auch noch dabei helfen, neue Fähigkeiten zu erlangen.

Kena: Bridge of Spirits Digital Deluxe PS4 & PS5

€49,99 -> €34,99 | Aktion gültig bis 27.4.2022

Wir können es nicht oft genug erwähnen: Das Strickabenteuer Sackboy: A Big Adventure gehört einfach in jede Spielesammlung! Nicht nur, dass die Verstrickung allein schon Spaß macht: Gemeinsam mit Freunden hüpft und knobelt es sich noch besser! Verstrickt euch gegenseitig in lustige Situationen und erkundet die zahlreichen Level, die alle einen hohen Wiedererkennungswert haben. Könnt ihr es gemeinsam schaffen, den bösen Vex aufzuhalten? Er versucht mit seinem Auf-den-Kopf-Steller-Gerät alles zu verändern und das dürft ihr nicht zulassen!

Sackboy: A Big Adventure PS4 & PS5

€69,99 -> €39,89 | Aktion gültig bis 27.4.2022

Aus Rache? Aus Liebe? Aus Stolz? Wofür würdet ihr kämpfen?

Erlebt mit Tekken 7 die actiongeladene Geschichte rund um den Mishima-Klan und all die Geheimnisse, die die Familienbande mit sich bringt. In der Kampagne schlagt und tretet ihr euch durch zahlreiche Duelle gegen verschiedene Charaktere des Franchises und folgt der Story bis zum knallharten Ende. Könnt ihr wirklich alle Kämpfe gewinnen? Das schlagkräftige Game macht aber nicht nur allein Spaß: Actionreiche Kämpfe gegen Freunde sind optimal für euren nächsten Spieleabend!

TEKKEN 7

€49,99 -> €7,49 | Aktion gültig bis 27.4.2022

Worms ist ein echter Klassiker! Die frechen Würmer haben sich gegenseitig schon vor vielen Jahren vom Bildschirm geblasen und werden noch lange nicht damit aufhören. Der Wurmkrieg beginnt! Worms Rumble lässt euch die knallharten Kämpfe in Echtzeit-Cross-Play erleben, bei dem 32 Würmer auf ihren ganz großen Auftritt warten. Ob mit Bazooka oder Schafwerfer: Hier zählt die richtige Technik! Perfekt für Worms-Fans und alle, die es werden wollen.

Wenn euch das noch nicht überzeugt hat, wollen wir euch den fantastischen Namen unseres liebsten Spielmodus nicht vorenthalten: Last Worm Standing!

Worms Rumble – Digital Deluxe Edition PS4 & PS5

€21,99 -> €5,49 | Aktion gültig bis 27.4.2022

Ein tropisches Inselgebiet unter blutiger Herrschaft: In Far Cry 6 wartet ein diabolisches Duo auf euch: Der amtierende Diktator versucht mit aller Macht, der Insel zu altem (unterdrücktem) Glanz zu verhelfen und zieht seinen Sohn in seine Machenschaften hinein. Ihr schließt euch einer modernen Guerilla an und versucht, die Insel von der Herrschaft des Diktators zu befreien. Dabei schießt und schlagt ihr euch nach typischer Far Cry-Manier durch zahlreiche Außenposten und holt euch Stück für Stück die Insel zurück.

FAR CRY®6 Gold Edition PS4 & PS5

€99,99 -> €49,99 | Aktion gültig bis 27.4.2022

Wenn ihr das Life is Strange-Franchise kennt, wird euch das Spielprinzip bestens bekannt sein: In der virtuellen Haut von Protagonistin Alex durchstreift ihr die Umgebung, führt zahlreiche Gespräche und lernt die Welt kennen. Immer wieder kommt es zu Situationen, in denen euer Handeln alles Weitere bestimmt. Seid ihr bereit, mit euren übernatürlichen Kräften die Emotionen der Menschen zu deuten, um alles über den Tod eures Bruders herauszufinden? Life is Strange: True Colors ist emotional, tiefgründig und trifft euch bestimmt tief im Herz.

Life is Strange: True Colors PS4 & PS5

€59,99 -> €29,99 | Aktion gültig bis 27.4.2022

Das Landleben kann so schön sein! Vor allem, wenn man so viele Möglichkeiten hat wie im Landwirtschafts Simulator 22! Beackert die Felder, betreibt Forstwirtschaft und seht zu, dass es auf eurem Hof vor Nutztieren nur so wimmelt. Doch Vorsicht: Die Wochen vergehen und schon bald tritt der Winter ein: Seid ihr dafür gewappnet? Baut euren eigenen Hof auf, betreibt Handel und optimiert die Produktionsketten, um das erwirtschaftete Geld für weitere Maschinen und andere nützliche Dinge einzusetzen. Je nachdem, wo euer Hof steht, sind andere Strategien notwendig, um die Ackerflächen zu bewirtschaften. Dank zahlreichen lizenzierten Fahrzeugen gibt es aber für jedes Problem eine Lösung.

Landwirtschafts-Simulator 22 PS4 & PS5

€49,99 -> €37,49 | Aktion gültig bis 27.4.2022