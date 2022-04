Baldur's Gate 3: Vollversion erscheint erst 2023

PC MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bisher ging man von einem Release in 2022 aus, doch die Spieler müssen sich doch noch etwas länger gedulden: Auf der gestrigen D&D Direct wurde bestätigt, dass Baldur's Gate 3 von den Larian Studios anders als erhofft erst im Jahr 2023 erscheinen und damit den Early Access verlassen wird. Am Ende des unten eingebundenen "The Journey So Far"-Videos könnt ihr euch selbst davon überzeugen.

Die mittlerweile bald zwei Jahre dauernde Early Access-Phase wurde genutzt, um das Gruppen-RPG in vielerlei Hinsicht zu verbessern und zu vergrößern, es kämpft aber immer noch mit technischen Unzulänglichkeiten. Den Zustand des Spiels mit dem sechsten Patch aus dem Januar 2022 könnt ihr euch im Preview+ ansehen. Zuletzt wurde im Februar mit dem siebten Patch die neue Barbarenklasse hinzugefügt.

Baldur's Gate 3 soll 2023 für MacOS und PC auf Steam und GOG erscheinen.