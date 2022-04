Tales From The Borderlands: Fortsetzung erscheint noch in diesem Jahr

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das ist doch eine schöne Überraschung zum Wochenende: "Telltales bestes Spiel" Tales From The Borderlands (im Test, Note: 8.5) bekommt eine offzielle Fortsetzung, die sogar noch in diesem Jahr erscheinen soll. Auf dem Twitter-Account von Borderlands wurde vermeldet:

Im Borderlands-Universum gibt es noch mehr Geschichten zu entdecken. 2022 erwartet euch ein komplett neues Tales from the Bordlands-Abenteuer von Gearbox und 2K.

Die "vollständige Ankündigung" soll in diesem Sommer erfolgen. Dann werdet ihr wohl unter anderem auch erfahren, ob die Geschichte des zweiten Teils an die erste Staffel von Telltale Games aus den Jahren 2014 und 2015 anknüpft, wen ihr diesmal als Protagonisten steuern dürft, und welche Plattformen unterstützt werden. Während Gearbox beim ersten Teil nur eine beratende Rolle hatte, übernimmt das US-Studio die Umsetzung selbst. Die Aufgaben des Publishers werden von 2K erfüllt.