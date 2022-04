PM: Feiere den Earth Day mit Team Xbox (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Unser Ziel ist es, Menschen weltweit die Freude und die Gemeinschaft des Gaming näher zu bringen. Wir sind uns gleichzeitig darüber bewusst, welchen Einfluss Gaming auf unsere Umwelt hat. Deshalb hat sich Microsoft das Ziel gesetzt, die Umweltauswirkungen des Unternehmens deutlich zu reduzieren und bis 2030 als CO2-neutrales, Wasser-positives und Abfall-neutrales Unternehmen zu gelten. Um dieses Ziel zu unterstützen, arbeiten wir auch bei Xbox daran, diese Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Dabei wollen wir Dir und der Community auch weiterhin die hochwertigen Gaming-Produkte und -Erlebnisse bieten, für die Xbox steht.

Um Gaming langfristig nachhaltiger zu gestalten, nimmt Xbox in allen Phasen des Lebenszykluses seiner Produkte Änderungen vor.

In diesem Beitrag findest Du weitere Tipps, wie Du Deinen Energieverbrauch im Xbox-Ökosystem reduzieren kannst. Falls Du all diese Tricks noch einmal nachlesen willst, besuche einfach den neuen Xbox Nachhaltigkeits-Hub – hier findest Du auch die jüngsten News rund um das Thema Nachhaltigkeit im Gaming.

Anlässlich des Earth Day werfen wir einen Blick auf all die verschiedenen Projekte, mit denen Team Xbox die Wichtigkeit von nachhaltigem Gaming in den Fokus rückt und das Umweltbewusstsein der Community fördert:

Zwischen dem 18. April und 22. April feiert der Xbox Twitch-Kanal den Earth Day mit regelmäßigen Takeovers von grünen Streamer*innen. Schalte ein und lerne mehr darüber, wie Du nachhaltiger spielen kannst!

Da immer noch viele von uns Social Distancing und Selbstisolation betreiben, laden wir die Xbox-Community ein, erstaunliche Welten in Videospielen zu erkunden! In der vom Xbox Game Pass zusammengestellten Earth Day-Sammlung baust, bastelst und forschst Du auf der Erde und anderen fantastischen Planeten! Einige weitere Spiele legen den Fokus auf den Survival-Aspekt und vermitteln spielerisch die Prinzipien einer nachhaltigen Lebensweise.

Diese Spiele sind Teil der Sammlung:

Zur Feier des Earth Day bringt Mojang Studios neue Lehrinhalte und einen monatlichen Bauwettbewerb für die Education Edition heraus. Weltweit finden in Klassenzimmern virtuelle Unterrichtsstunden statt, in denen die Schüler*innen auf Sustainability-Expert*innen treffen und die Climate Features erkunden – eine Reihe von Minecraft-Welten, die in Zusammenarbeit mit dem Met Office entwickelt wurden. Mojang bringt außerdem eine neue Earth Day-Kollektion von Produkten auf Minecraftshop.com heraus, die aus organischen oder recycelten Materialien hergestellt sind, darunter ein neues Minecraft-Spielset von Mattel. Mattel teilt eine nachhaltige Vision weshalb das neue Minecraft Transforming Turtle Hideout Playset zu mindestens 20 Prozent aus recyceltem Plastik aus dem Meer hergestellt wird.

In Halo: The Master Chief Collection kannst Du Dein Profil mit speziellen Nameplates ausstatten, die besondere Ereignisse feiern. Anlässlich des Earth Day erhalten alle Spieler*innen, die sich vom 20. bis 27. April einloggen, diese spezielle Hog Wild-Nameplate, eine nicht ganz so subtile Anspielung auf das Warthog-Fahrzeug!

Inspiriert vom visuellen Design des Xbox Earth Day-Logos ziert die Chamäleon-Lackierung (mit mehrfarbigen Felgen) den 2015er BMW i8, ein Hybrid- und Plug-in-Elektrofahrzeug. Die Earth Day-Lackierung wird pünktlich zum Earth Day in Forza Horizon 5 und Forza Horizon 4 verschenkt. Behalte Forza Horizon auf Twitter im Auge, um zu sehen, wann genau die Lackierung verfügbar ist.

In Forza Motorsport 7 erhalten die Fahrer*innen exakt dasselbe Modell sowie weitere Ausrüstungsgegenstände zum Earth Day, wenn sie am Rivals-Event Celebrate Earth Day teilnehmen. Das Event endet am 26. April.

Anlässlich des Earth Day veranstaltete Grounded den #FrankenArtContest zu Gunsten der Captain Planet Foundation! Während dieses Events wurde die Community gebeten, ein Design mit dem ingame Frankenline zu entwerfen, das mit etwas Glück auf ein T-Shirt gedruckt wird. Am 23. April ab 19 Uhr werden die Finalist*innen auf Twitch bekannt gegeben – am besten Du schaltest pünktlich ein und stimmst über das beste Design ab! Zusätzlich bietet der Livestream einige exklusive News zu den kommenden Grounded-Updates. Der Erlös des finalen T-Shirt-Verkaufs geht an die Captain Planet Foundation. Erfahre mehr über den Wettbewerb und die Regeln hier. Dein Grounded Gear kannst Du hier erwerben.

In den letzten Jahrzehnten ist Nachhaltigkeit zu einem wichtigen, weltweit diskutierten Thema geworden. Die Dringlichkeit, die Ressourcen, Lebensräume und Ökosysteme der Welt zu schützen, hat rapide zugenommen. Die Auswirkungen des globalen Klimawandels und die Endlichkeit der Ressourcen wird mit jedem Tag spürbarer. Der internationale Earth Day wurde ins Leben gerufen, um Menschen aufzuklären und zum Handeln, zum Schutz und zur Achtung der sie umgebenden Natur aufzufordern. Mit Age of Empires erfährst Du jetzt noch mehr über den internationalen Tag von Mutter Erde.

In diesem Monat feiern auch die Microsoft Casual Games unseren riesigen und einzigartigen Planeten und diejenigen, die sich für seine Gesundheit und Schönheit einsetzen. Jetzt erlebst Du atemberaubende Panoramen unserer Welt durch die brillanten Pinselstriche von Künstler*innen in der neuesten Microsoft Jigsaw-Kollektion – Earth on Canvas. Weitere Details zur Kollektion findest Du hier. Um mehr über Microsofts Engagement für Nachhaltigkeit zu erfahren und darüber, wie Du Deinen Teil zum Umweltschutz beitragen kannst, klicke hier.

In Zusammenarbeit mit dem Sustainability-Team von Xbox erscheinen ein neues Gamerpic, Profil-Thema und neue Avatar-Items! Das Gamerpic und das Profil-Theme werden auf der Konsole und in der Xbox PC-App verfügbar sein. Das Profildesign und das Gamerpic sind auch auf allen anderen Plattformen sichtbar – einschließlich Mobilgerät und Game Bar. Am besten Du schnappst Dir die neuen Items direkt hier.

Du willst mehr über das Thema Nachhaltigkeit bei Xbox erfahren? Dann besuche den nagelneuen Xbox Nachhaltigkeits-Hub.