PM: Call of Duty: Vanguard und Warzone: Saison 3 kommt am 27. April (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Etwas monströses liegt in der Luft durch neu entdeckte Waffen-Prototypen, die entdeckt werden, Hinweise auf eine kommende Bedrohung, weit gefährlicher als Mensch oder Maschine. Wir können nicht erwarten, dass ihr entdeckt, was sich in Saison Drei, Classified Arms, für euch versteckt. Neue Karten, neue Waffen, ein neuer Gulag, neue Sehenswürdigkeiten in Caldera und die Rückkehr des allmächtigen Trophäensystems sind nur ein paar der Dinge, auf die ihr euch in der neuen Saison freuen könnt.

PlayStation-Spieler können sich in Classified Arms auf vieles Neues freuen, wenn sie die dritte Saison von Call of Duty: Vanguard und Call of Duty: Warzone entdecken. Können Captain Butcher und die neue Task Force Harpy die Bedrohung besiegen?

Findet es heraus, wenn Classified Arms am 27. April auf PlayStation für euch startet. Das erwartet euch:

Mit dem Saison Drei Battle Pass erwarten euch 100 Level neuer Inhalte, zu denen zwei neue kostenlose Waffen gehören: Die M1916 Präzisionsschützengewehr und das Nikita AVT Sturmgewehr.

M1916 Präzisionsschützengewehr: Eine deutsche semiautomatische Waffe, die schon vor Erweiterungen einen großen zwei-Hit-Tötungsbereich aufweist. Der Rückstoß kann eine Herausforderung sein, aber wenn ihr eure Schussrate anpasst, könnt ihr damit umgehen.

Nikita AVT: Die Nikita bringt die schnellste Schussrate der Sturmgewehre mit und einen zackigen Kick nach oben durch dauerhaftes Feuer. Nutzt Gunsmith, um die Nutzung an die einer SMG anzupassen oder konzentriert euch auf den Distanzschaden und kontrolliert die Anpassungen für den Einsatz als eher traditionelles Sturmgewehr.

Kauft den Sason Drei Battle Pass um sofort auf Level 0 den Task Force Harpy Operator Mateo Hernandez zu bekommen. Später findet ihr im Store dann auch die anderen beiden Harpy Operator: Florence Carter und Kim Tae Young.

Verdient zwei weitere Waffen – den Sledgehammer und die H4 Blixen SMG – indem ihr die passenden Herausforderungen im Spiel besteht oder die zugehörigen Store Bundles später in der Saison kauft.

Ausgrabungsstätte: Zwischen der Mine und den Ruinen findet ihr die neue Monarch Ausgrabungsstätte als POI/Sehenswürdigkeit auf der Karte. Hier haben Operator die Möglichkeit durch zurückgelassene Ausgrabungsmaterialien, Zelte und große Skelette zu wühlen, um Ausrüstung und viele Gegenstände zu finden.

Updates für die Landebahn, den Berggipfel und die Lagune: In den letzten zwei Saisons waren die nördlich gelegene Flugzeuglandebahn von Caldera und der Berggipfel noch nicht voll ausgebaut. Jetzt ist sie von denen, die Caldera und seine Geheimnisse verteidigen, verstärkt worden. Zusätzlich haben die sich ändernden Gezeiten der Lagune einen anderen Weg zum Leuchtturm freigelegt.

Operation Monarch: Obwohl Operation Monarch erst am 11. Mai starten wird, solltet ihr jetzt schon nach Zeichen von großen Kreaturen, uralten Artefakten, Monarch-Forschungsausrüstung und -anlagen, und – naja, viel Forschen werdet ihr nicht müssen, um die riesige leuchtende Axt zu sehen, die in der Nähe der Ferienanlage aus dem Boden ragt.

Neuer Gulag – Hold: Der neue Gulag wurde entwickelt von Toys for Bob und ist eine ziemlich symmetrische Arena im Bug eines Schiffs, das vor der Küste Calderas gestrandet ist. Auf beiden Seiten des sonst offenen Bereichs liegen die identischen Gänge.

Informationen in der Mitte der Saison: Operation Monarch wird wahrscheinlich vieles in Caldera ändern, aber es scheint auch noch etwas anderes unter der Insel zu wackeln und zu röhren. Erwartet mehr Informationen über diese Geheimnisse unter Calderas Oberfläche später in der Saison – mit einem weiteren Rebirth-Island-Twist für einen klassischen Warzone Modus.

Lasst das Chaos wüten! Saison drei bringt euch zwei neue kleine karten für die Multiplayer-Rotation: Mayhem und Sphere.

Mayhem (Launch): Dieses Filmset der 50er ist für schnelles Kämpfen gemacht. Ihr bewegt euch schnell und nehmt die kleine Nachbildung einer großen Metropole für euch ein – auf dem Weg erwarten euch eine Menge zerstörbarer Elemente. Macht euch für die Nahaufnahmen bereit und freut euch auf Klappe – Action!

Sphere (In-Season): Ein verstecktes Waffenlabor wird hinter der Fassade einer Kohlenmine gefunden. Diese kleine Karte ist voller Geheimnisse – es gibt doppelte Ebenen, die eine Menge Innenräume für schnellen Nahkampf auf engstem Raum bieten.

Neue Ausrüstung— Trophäensystem: Als Prototyp eines modernen, tragbaren Verteidigungswerkzeugs wird das Trophäensystem ein neues Field Upgrade in Vanguard Multiplayer sein. Es neutralisiert Frag Grenades, Sticky Bombs und No. 69 Stun Grenades die in die Nähe des Trophäensystems geworfen werden. Anders als in früheren Saisons wird das Trophäensystem sofort allen Vanguard-Spielern zur Verfügung stehen, auch wenn sie im Battle Pass noch nicht fortgeschritten sind.

Und in der nächsten Saison des Ranked Plays kommen zwei neue Waffen-Blaupausen und zwei neue Tarnbemalungen für alle Waffen hinzu. Es gibt auch Zauber, Embleme und noch mehr Belohnungen für Spieler im Ranked Play – also sichert euch schnell einen Platz oben auf der Leiter, nachdem alle Skill Ratings und Skill Divisions resettet wurden.

Wir in früheren Saisons von Vanguard können Zombie-Spieler damit rechnen, die neusten Waffen des Battle Passes für ihre Zombies zu verwenden – und zusätzlich 20 gänzlich neue Zombie Season Challenges, zu denen einzigartige Calling-Card- und XP-Boni-Belohnungen gehören.

Ihr könnt auch die KG M40 und Whitley-Waffen aus der zweiten Saison mit neuen Herausforderungen zum Freischalten von Waffen in Zombies verdienen, die direkt nach dem Update von Saison Drei verfügbar werden. Achtung: Diese Waffen könnt ihr auch über Multiplayer-Herausforderungen verdienen.

Rüstet euch mit dem Saison-Drei-Combat-Pack aus – kostenlos für PlayStationPlus-Mitglieder in Call of Duty: Vanguard und Warzone ab dem 4. Mai.

Zum Odyssey Combat Pack gehören die legendäre Bushwacker Operator Skin für Padmavati Balan, die legendären Heavy Foliage und Gold Hawk Weapon Blueprints, eine epische Uhr, Zauber, Emblem, Calling Card und ein 60-Minuten-Doppelte-XP-Token.

Saison Drei von Vanguard und Warzone startet auf PlayStation am 27. April. Erwartet all dies und mehr wie neue Store Bundles, Challenges für Saison Drei und neue Events mit Zeitbeschränkung. Steht an den Fronten bereit.