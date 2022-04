F1 22: Trailer kündigt Release für 1. Juli 2022 an

PC Xbox X PS5

Electronic Arts und Codemasters haben einen Ankündigungs-Trailer für F1 22 veröffentlicht. Der Trailer verrät kaum Details zum offiziellen Spiel zur Formel 1 Saison 2022, die mit umfassenden Regeländerungen und damit mit neuen Autos und insgesamt 23 Grand Prix vor Kurzem gestartet ist.

Weitere Informationen können auf der Steam-Store-Seite des Spiels gefunden werden. Dort werden die Einführung der Sprint-Rennen und zwei neuer Präsentations-Modi verkündet. So soll es einen mehr cineastischen und einen immersiven Modus geben, ersterer bringt neue bzw. besser präsentierte Einführungsrunden, Safety-Car-Phasen sowie Boxenstopps. Der neue Stadtkurs auf dem Miami International Autodrome wurde angekündigt, genauso wie die Umsetzung der neuen Strecken-Layouts für die Grand Prix in Australien, Belgien und Abu Dhabi. Für Einsteiger soll es eine adaptive KI geben, die sich an den Spieler anpassen soll, damit Einsteiger nicht überfordert werden.

Der Trailer erwähnt den 01. Juli 2022 als Release-Datum für F1 22 auf der Playstation, der Xbox und dem PC.