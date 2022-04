PM: 10 Dinge, die ihr über Outriders Worldslayer wissen müsst (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Outriders Worldslayer wurde enthüllt! Und wir denken, dass ihr uns sicher beipflichten werdet, wenn wir sagen: Das Ding sieht ganz schön beeindruckend aus!

Dieser neue Titel ist die ultimative Ergänzung des spannenden RPG-Shooters, der sich sowohl an neue Spieler, als auch an altgediente Enoch-Veteranen richtet. Er bietet eine mitreißende Kampagne, tonnenweise neue Ausrüstung, eine unglaubliche Charakter-Individualisierung, ein brandneues Endgame und so viel mehr. Und nebenbei stecken auch noch sämtliche Inhalte des originalen Outriders in diesem Spiel.

Eine detaillierte Aufzählung all dessen, was Worldslayer bietet, bekommt ihr im neuesten Outriders-Broadcast.

Oder ihr lest einfach weiter und wir nennen euch die 10 Dinge, die ihr über Outriders Worldslayer wissen müsst:

Outriders Worldslayer bietet eine komplett neue Kampagne mit tonnenweise aufregenden Missionen, Nebenquests und einer packenden neuen Story, die euren vor Superkräften strotzenden Protagonisten in ein aufregendes neues Terrain führt.

Dieses Abenteuer führt einen mächtigen neuen Gegner namens Ereshkigal ein. Dieser neue Feind ist nicht nur für sich genommen schon ein bedrohliches Kraftpaket - man könnte ihn als 'der erste Veränderte' bezeichnen -, sondern er befehligt auch eine neue menschliche Fraktion, die als "die Rebellen" bekannt sind.

Euer Outrider muss sich dieser finsteren Gruppe entgegenstellen, während das Klima des Planeten Enoch verheerenden Veränderungen ausgesetzt ist.

Dieser neue Inhalt richtet sich an Charaktere der Stufe 30 und darüber. Ihr müsst aber keine Sorge haben, dass ihr euch mangels entsprechender aufgepowerter Figur nicht damit vergnügen könnt.

Worldslayer lässt euch von Grund auf einen komplett neuen Level-30-Charakter erschaffen, damit ihr mit diesem direkt in die neuen Inhalte starten könnt. Das ist eine tolle Möglichkeit, zu anderen Spieler:innen aufzuholen, die bereits auf Level 30 sind. Oder - auch schön - ihr spielt einfach mit einer neuen Klasse auf hohem Niveau herum.

Natürlich können all diejenigen, die bereits entsprechende Outriders-Charaktere haben, diese auf Wunsch in die Worldslayer-Kampagne mitbringen.

Die Anomalie, die Enoch plagt, wird immer mächtiger und verursacht einige ernsthafte Klimaveränderungen auf dem Planeten. Das sind schlechte Neuigkeiten für die Bewohner, aber gute für alle Spieler, denn sie lassen einige erinnerungswürdige Orte entstehen.

Euer neues Abenteuer führt euch zu den entferntesten Ecken auf Enoch, um dort Blitzeis-Gletscher, von Regen durchweichte Lakelands und andere Locations zu erkunden.

Diese Orte mögen sehr vielfältig sein, aber sie haben alle zwei Dinge gemeinsam: Sie sind sehen überwältigend schön aus und sind - wie es sich für Outriders gehört - unfassbar gefährlich.

Im Segment der Shooter-Spiele zeichnet sich bereits das "alte" Outriders durch seine großartige Ausrüstung aus. Doch mit dem Start von Worldslayer wird die Beute im Spiel noch verführerischer.

Es wird eine Unzahl neuer Waffen und Rüstungen zu finden und zu verwenden geben. Beispielsweise bekommen alle vier Klassen neue 5-teilige Rüstungssets, die nicht nur für einen tollen Look sorgen, sondern auch deren spezifische Fertigkeiten auf eine neue Stufe bringen.

Und es kommen auch ein paar neue 3-teilige Rüstungssets. Sie werden alle ihre eigenen Setboni besitzen und von jeder Klasse universell ausrüstbar sein! Genialerweise wird zudem ein Teil der bestehenden legendären Ausrüstung zum Start von Worldslayer überarbeitet.

Das Outriders-Team plant, ein paar der großartigen neuen Ausrüstungsteile auf ihren Social-Media-Kanälen ab sofort und bis zum Start des Spiels zu präsentieren. Wenn ihr also einen frühen Blick auf die heißesten Enoch-Modetrends des Jahres 2022 werfen wollt, dann folgt ihnen unbedingt.

Es mag weniger hervorstechen als das wuchtige Gunplay oder die spektakulären Superkräfte, aber das coolste Feature von Outriders war immer schon, wie viel Kontrolle man über seine Charakter-Builds hat. Mit den Class Trees könnt ihr eure Charaktere so gestalten, dass so ziemlich jeder Spielstil unterstützt wird, nach dem euch der Sinn steht - vom schleichenden Sniper bis zum ungeschlachten, wuchtigen Tank.

Diese Flexibilität wird noch... nun ja... flexibler mit dem Start von Worldslayer und einem brandneuen Class Tree: dem PAX Tree.

Dabei handelt es sich um einen separaten Class Tree neben den drei Ästen, auf die jede Klasse Zugriff hat. Und für dessen Aufwertung sind eigene PAX-Punkte nötig. Diese lassen sich an bestimmten Stellen in Worldslayer (keine Spoiler) verdienen. Sie basieren also eher auf dem allgemeinen Fortschritt als dem Level.

Die grundlegende Idee hinter dem neuen Tree ist, den Spieler:innen die Fähigkeit zu geben, sich in eine bestimmte Richtung weiter zu spezialisieren, oder - wenn sie das wollen - effektivere Hybrid-Builds zu erstellen. Und so wie bei den originalen Class Trees könnt ihr jederzeit eure Punkte neu verteilen. Ihr werdet also zum Experimentieren ermuntert.

Mehr Informationen zu den neuen PAX Trees findet ihr auf der Outriders-Website: https://sqex.link/WorldslayerReveal

Wenn ihr Outriders bereits spielt, wird euch diese Kunde vor lauter Aufregung erbeben lassen: Worldslayer fügt einen neuen Ausrüstungstypen mit Namen Apocalypse Gear hinzu und macht etwas wahrlich Spielveränderndes: es fügt einen dritten Mod Slot hinzu!

Solltet ihr der Worldslayer Party erst beitreten wollen, so fragt ihr euch vielleicht: Warum all die Aufregung? Nun, Mods können zur Bewaffnung hinzugefügt werden, um wiederum Buffs und extra Effekte hinzufügen zu können - und die sind mächtig!

Zum Beispiel können Mods Schaden verstärken, zusätzliche heilende Fähigkeiten hinzufügen oder Kräfte freischalten, die normalerweise für eure Klasse gar nicht zur Verfügung stünden. In Kombination mit einem flexiblen Skill Tree, gestattet euch dies eine irre Kontrolle über euren Character Build.

Zwei Mod Slots können euch schon Superkräfte verleihen, was geht dann erst mit dreien? Die Möglichkeiten für Zerstörung zu sorgen, sind schier endlos! Wir freuen uns schon zu erleben, wie kreativ ihr euch mit euren Charakteren austoben werdet - und wie brutal auch.

Was macht ihr, wenn ihr in Outriders Worldslayer die Maximalstufe erreicht habt? Ihr beginnt natürlich damit, euer Ascension-Level zu erhöhen!

Ascension ist ein brandneues, langfristiges Fortschrittssystem, mit dem ihr euren Charakter ständig weiterentwickeln könnt, sobald ihr Level 30 erreicht habt. Ab diesem Punkt fließt die EP, die ihr durch das Töten der Gegner verdient, in euer Ascension-Level, das euch wiederum mit Ascension-Punkten versorgt.

Ihr könnt diese Punkte in vier Kategorien investieren: Brutalität, Ausdauer, Können und Anomalie - und jede davon besitzt fünf weitere Kategorien. Beispielsweise könnt ihr eure Punkte in verringerte Abklingzeiten stecken, in mehr Gesundheit oder erhöhte Schadensleistung.

Ascension ist ganz und gar dafür da, euren Charakter stärker zu machen (das System dient nicht als Hürde zu irgendwelchen Inhalten oder beschränkt den Zugang zu Ausrüstung) und ist perfekt für das Aufpowern bestimmter Builds oder die Verstärkung eines hybriden Ansatzes.

Das Outriders-Rangsystem lässt Spieler:innen die Schwierigkeit des Spiels einstellen - je höher der gewählte Rang, desto härter ist das Spiel, aber desto höher ist auch die Qualität der Beute.

Worldslayer verfeinert dieses System mit der Einführung der Apokalypse-Ränge. Diese legen die Schwierigkeit fest und belohnen die Skalierung der neuen Kampagne und des Endgames. Und sie ersetzen das bestehende Herausforderung-Rangsystem, das vom ursprünglichen Outriders-Endgame Expeditions verwendet wird.

Letztlich ist das ein anderer Weg, um Spieler:innen die Kontrolle über das Spiel zu geben, indem sie die Schwierigkeit und die Belohnungen besser an ihre Wünsche anpassen können.

Wir haben oben die originalen Expeditions im späten Spiel angesprochen, aber Worldslayer hat tatsächlich seine eigenen Endgame-Inhalte - es ist sogar so, dass das Spiel speziell um diese herum designt wurde.

Die Geschichte von Worldslayer bringt euch in die uralte Stadt Tarya Gratar, die Wiege der PAX-Zivilisation und der Ort, an dem die Probe von Tarya wartet.

Wir wollen jetzt nicht mehr verraten, aber das Endgame von Worldslayer ist besser ausgearbeitet als das des originalen Outriders - und es macht jede Menge Spaß.

Am Ende bleibt nur eine finale Frage: Wann erscheint Outriders Worldslayer denn nun? Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass das Spiel am 30. Juni 2022 launcht!

Die nächsten paar Monate werden wir alle möglichen feinen Dinge auf den Social-Media-Kanälen von Outriders veröffentlichen - von Vorschauen auf die neue Ausrüstung bis zu mehr Infos rund um die Kampagne. Folgt uns also, um all die coolen Sachen, die da kommen, nicht zu verpassen:

Hier und heute beginnt die Zukunft von Outriders. Wir können es kaum erwarten, euch mehr davon zu zeigen!