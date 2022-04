PM: Sea of Thieves: Neue Inhalte für Neulinge und Piraten-Legenden (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Freibeuter*innen aufgepasst! Auf den Meeren von Sea of Thieves gibt es gleich zwei neue spannende Geschichten zu entdecken. Entweder stürzt Du Dich in das dritte zeitlich begrenzte Abenteuer The Shrouded Deep oder begibst Dich auf die neue Kaperfahrt Legend of the Veil – beide neuen Stories sind ab sofort verfügbar! Die Handlungen beider Geschichten sind eng miteinander verbunden und drehen sich um den mysteriösen Veil of the Ancients. Dieses magische Artefakt verleiht Nutzer*innen die Fähigkeit, zwischen der Welt der Lebenden und der übernatürlichen See der Verdammten hin und her zu reisen.

In The Shrouded Deep schließt Du Dich mit Belle und dem berühmten Megalodon-Jäger Merrick zusammen. Gemeinsam wollt ihr einen legendären bleichen Leviathan beschwören – den Shrouded Ghost. Nur wenn Du diese epische Monsterjagd erfolgreich abschließt, wirst Du den Veil of the Ancients aus dem Magen der Bestie bergen können.

Wie auch bei den bisherigen Abenteuern können Spieler*innen bereits jetzt einen ersten Eindruck von The Shrouded Deep im neuen Cinematic-Trailer bekommen. Da das dritte Abenteuer das Season-Finale der bisherigen Story-Arc darstellt, wird es für ganze drei Wochen verfügbar sein – so haben Freibeuter*innen noch mehr Zeit, den dramatischen Höhepunkt der Handlung zu erleben.

Dank wertvoller Informationen findet Belle heraus, dass sich Captain Flamehearts Bemühungen auf das mysteriöse Artefakt Veil of the Ancients konzentrieren. Da sich dieses lang verschollene Relikt nun im Magen eines schwer fassbaren Megalodons befinden soll, hilft Merrick ihr bei der Jagd auf das mystische Ungeheuer. Die beiden sind zwar ein fähiges Duo – doch ohne Deine Hilfe wäre die wagemutige Unternehmung wohl zum Scheitern verurteilt.

Wenn Du Dich mit der bisherigen Handlung vertraut machen willst, wirf einen Blick in die neueste Story-Zusammenfassung zu Adventure Awaits auf der Sea of Thieves-Website. Jedem Abenteuer geht einer dieser informativen Artikel voraus. Falls The Shrouded Deep also Dein erster Ausflug in die zeitlich begrenzten Abenteuer ist, findest Du hier alle Informationen, um souverän in das nächste Kapitel einzusteigen.

Nach den Ereignissen von The Shrouded Deep arbeitest Du auf der Legend of the Veil-Kaperfahrt mit dem Piratenlord auf einer dreiteiligen Quest nach den Veil Stones zusammen. Während Deiner Suche wirst Du vielleicht auch noch auf andere legendäre Schätze stoßen. Diese Kaperfahrt überzeugt vor allem durch ihre Wiederspielbarkeit. Während die ersten beiden Etappen zufällig ausgewählt werden, steht der spektakuläre Höhepunkt der Quest immer fest: Eine gigantische Seeschlacht inmitten eines übernatürlichen Sturms, in der Du Dich einer mächtigen Geistergarnison stellst.

The Legend of the Veil ist zwar in erster Linie für Piraten-Legenden gedacht, doch auch Crewmitglieder können sich anschließen und diese mehrstufige Odyssee mit eigenen Augen erleben. Du willst auch den begehrten Status der Piraten-Legende erreichen? Dann beweise Deinen Mut, indem Du bei mindestens drei Handelskompanien in Sea of Thieves Rang 50 erreichst.

Weitere Einblicke erhältst Du im neuen Video, das während der aktuellen Legends Week enthüllt wurde.

Hat Dich das Jagdfieber bereits gepackt? Dann setze die Segel und stoße in See, um den Gefahren von The Shrouded Deeps zu trotzen! Das zeitlich begrenzte Abenteuer ist vom 21. April bis zum 12. Mai verfügbar, während die Legend of the Veil-Kaperfahrt eine dauerhafte Ergänzung des Spiels ist.

Weitere Informationen zu dem jüngsten Update – inklusive der aktuellen Release-Notes – findest Du auf der offiziellen Sea of Thieves-Website. In der What’s New-Rubrik findest Du übersichtlich alle neuen kostenlosen Content-Updates. Auch dieses Update steht allen Sea of Thieves-Spieler*innen kostenlos zur Verfügung, die das Spiel auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 PC oder über Steam besitzen oder einen Zugang über Xbox Game Pass nutzen. Lade einfach das neue Sea of Thieves-Update herunter und schließe die Installation ab. Wenn Du keine News aus der Welt der Pirat*innen verpassen willst, besuche einfach die offiziellen Social Media-Kanäle von Sea of Thieves.

Neu in der Welt von Sea of Thieves? Starte mit einer Jungfernfahrt und lerne in dieser Tutorial-Geschichte alles, was Du wissen musst. Mehr Tipps und Tricks finden sich online in unserer Pirate Academy, die vollgestopft ist mit verschiedenen Themen – von Segeln bis Schwertkampf. Erfahre mehr über Sea of Thieves unter www.xbox.com/seaofthieves oder schließe Dich dem Abenteuer auf www.seaofthieves.com an, wo Du Deine epische Reise mit einer der herzlichsten Gaming-Communitys der sieben Weltmeere antrittst.