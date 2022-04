Sonic Origins: Klassiker-Sammlung erscheint im Juni // DLC vorgestellt

Switch 360 XOne PS3 PS4 Wii 3DS PSP iOS Android andere

Sega hat bekannt gegeben, dass die Spielesammlung Sonic Origins am 23. Juni 2022 erscheinen wird. Die umfasst Remaster-Fassungen der vier Titel Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles sowie Sonic CD. Diese wurden grafisch überarbeitet und um neue Inhalte ergänzt. So gibt es neue animierte Filmsequenzen (Ausschnitte daraus seht ihr im unten eingebundenen Trailer) und ihr könnt über die Erfüllung von Missionen Münzen sammeln und so Extras im Museum freizuschalten.

Neben dem klassischen Modus mit originalem Bildverhältnis und Gameplay wird es den Jubiläums-Modus geben, der euch mit einer unbegrenzte Anzahl an Leben versorgt und eine Vollbildauflösung bietet.

Dazu wurden mehrere DLCs vorgestellt. Während ein Vorbesteller-DLC unter anderem den freischaltbaren Spiegel-Modus direkt zur Verfügung stellt, bietet das "Premium Fun Pack" harte Missionen, weitere Hintergründe für die Letterbox-Balken bei originaler Auflösung sowie Animationen für diverse Menüs. Ein separater DLC wiederum fügt allein weitere Musikstücke aus Spielen für den Sega Mega Drive hinzu.

Sonic Origins erscheint für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Xbox One und kostet regulär 39,99 Euro. Die Digital Deluxe Edition mit allen DLCs kostet 44,99 Euro.