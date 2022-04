A Vampyre Story 2: Bill Tiller gibt nicht auf und arbeitet an Demo

PC

Wer erinnert sich noch an das Point-and-Click-Adventure A Vampyre Story aus dem Jahr 2008? Es war das erste Adventure-Projekt von Bill Tiller nach seiner Zeit bei LucasArts, in der er unter anderem für die beeindruckenden Hintergründe von The Curse of Monkey Island verantwortlich war. Das Abenteuer um die Vampirdame Mona und ihrem Fledermaus-Gefährten Froderick war damals recht beliebt, litt aber unter dem überhasteten Ende und dem dazugehörigen Cliffhanger, der bis heute nicht aufgelöst wurde.

Kein Wunder also, dass die Fans des Spiels sich über die Ankündigung von A Vampyre Story 2 - A Bat's Tale 2009 freuten. Leider stand das Projekt aber unter keinem guten Stern und wurde zwei Jahre später aus diversen Gründen schon wieder auf Eis gelegt. Auch der Versuch, mit einem in Episoden aufgeteilten Prequel via Kickstarter wieder in die Spur zu kommen, scheiterte im Jahr 2013.

Doch nun gibt es wieder ein Lebenszeichen und leise Hoffnung, dass der zweite Teil doch noch zu Stande kommen könnte: Im Zuge der Ankündigung von Return to Monkey Island (zur News) hat Tiller bei Instagram eine überarbeitete Version des Frisörladens aus The Curse of Monkey Island veröffentlicht. In einem Nebensatz erwähnt er, dass er derzeit noch an der Demo zu A Vampyre Story 2 arbeiten würde. In den Kommentaren führt er noch aus, dass es sonst nicht viel Konkretes zu berichten gäbe, er aber mit der verwendeten Engine sehr zufrieden wäre. Ob das Spiel irgendwann tatsächlich einmal vollständig umgesetzt wird, und ob vielleicht ein neuer Kickstarter-Versuch gestartet wird, bleibt also noch abzuwarten.